最大50%オフとなるHIKE GAMESハロウィンセール開催中！2Dアクション“デート”、“時間逆行”ラン＆ガンアクションシューティング、ターン制バトルRPGなど6タイトルをラインナップ

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）のゲームブランド「HIKE GAMES」は本日10月31日（金）～11月10日（月）の期間限定で、Steam(R)にて発売中の6タイトルを対象にしたハロウィンセールを実施いたします。ハロウィンセールでは、HIKE GAMESから発売中の『CONERU -DIMENSION GIRL-』、『PROJECT TACHYON』、『ARIA CHRONICLE』、『METALLIC CHILD』、『PARTY RUSH!!』、『The Lord of the Parties』のゲーム本編や一部DLCが対象となります。50%オフとなるタイトルもございますので、この機会にぜひお買い求めください。

セール実施期間

2025年10月31日（金）～11月10日（月）

セール対象タイトル

CONERU -DIMENSION GIRL-

2,980円（税込）→2,384円（税込）／20％OFF

https://store.steampowered.com/app/2600700/CONERU_DIMENSION_GIRL/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9GELnRtstRw ]

次元少女・こねると挑む『2Dアクションデート』！戦闘用アンドロイドのソクラテスは、ひょんなことから次元旅行でやってきた亜空間こねると二心同体に！？そんな彼らのデートプランは、シンジュクシティを侵略する謎の宇宙人集団”ヘイトフルーツカンパニー”の撃退！本作品はリリース以降、Steamで96%の“非常に好評”を獲得し、日々のQOLアップデートでさらに遊びやすさが向上している本作品をぜひお楽しみください！

(C)HYPERSPACE / (C)Eallin Japan Co.Ltd. / (C)HIKE Inc. / (C)Novus

PROJECT TACHYON

2,400円（税込）→1920円（税込）／20％OFF

https://store.steampowered.com/app/2905790/PROJECT_TACHYON/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=056hyelzLAM ]

プレイヤーはエージェントであるシグマを操作し、様々な武器やアイテム、そして「遺伝子」と呼ばれる強化要素を駆使して、AIの反乱を阻止するためにミッションを遂行します。そして、失敗すれば「過去」へと巻き戻ります。

このユニークな「時間逆行」のシステムにより、プレイヤーはさまざまな強化・成長を試し、困難を克服する戦略を練ることができます。アクション、戦略、そして美しいビジュアルが満載の本作をぜひお楽しみください。

(C)STUDIO N9 / (C)HIKE Inc.

ARIA CHRONICLE

1,840円（税込）→920円（税込）／50％OFF

https://store.steampowered.com/app/1229900/ARIA_CHRONICLE/

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=2kd3-QVNN4Q ]

変化するダンジョン、戦略的なバトル、多種多様な育成要素、個性豊かな仲間たち――。

『ARIA CHRONICLE』はユニークなプレイ体験をあなたに提供します。さぁ、タマゲリア王国の姫を手助けしましょう!!

(C)2019 STUDIO N9 / (C)HIKE Inc.

METALLIC CHILD

2,980円（税込）→1,788円（税込）／40％OFF

https://store.steampowered.com/app/1490610/_/

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=-Q2LNLmunBw ]

「掴んで、投げて、壊す」ローグライト・コアアクション!!

宇宙船ライフストリーム号内で勃発した大規模な反乱。機械の少女――《メタリックチャイルド》ロナは産みの親であるアイリーン博士の乱行を止めるため、プレイヤーであるあなたの操縦のもと、巨大な敵ロボットの一団に立ち向かっていく。

(C)2020-2021 Action Square(Studio HG) / HIKE Inc.

PARTY RUSH!!

1,055円（税込）→633円（税込）／40％OFF

https://store.steampowered.com/app/1693970/_/

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=nTlwEpMp85o ]

およそ16万通りのパーティ編成シニカルRPG、ここに登場。

異世界の怪物が大陸を蹂躙する今、大陸を救えるのはあなただけ！

異世界から力を借りて、大陸の平和を取り戻そう！

(C)SECHAN / (C)HIKE Inc.

The Lord of the Parties

1,640円（税込）→984円（税込）／40％OFF

https://store.steampowered.com/app/1602880/The_Lord_of_the_Parties/

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=Sa_KkqvrHM8 ]

突然姿を消した父を探すため村を飛び出した少女「アイリス」と、少女を手伝う少年「アーサー」の冒険を描いた2D縦スクロールパーティシューティングRPGゲーム。

冒険の途中で出会う仲間たちと共にファンタジー世界を冒険してみませんか？

(C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)HIKE Inc.

HIKE GAMESについて

HIKE GAMESは“ゲームの最初のユーザ”として、インディーゲームの面白さを、より多くの人に伝えるお手伝いをします。どのようなゲームか、何が面白いのかといったことを広めるけでなく、よりそのゲームの面白さを引き出す施策の提案や、見落としがちで重篤な不具合を検知し、クリエイターのアイディアを昇華させ、送りだします。

またクリエイターのアイディアをより多くの人に届けるため、弊社では、日本語のみならず韓国語、英語、簡体字、繫体字にてゲームをローカライズし、世界にゲームを発信します。元々日本語ではないゲームでも、開発意図が最も伝わりやすい日本語に翻訳/監修します。

HIKE GAMES公式X：https://x.com/hikegames_info

株式会社HIKEについて

アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

代表者：代表取締役 三上 政高

公式サイト：https://hike.inc/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HYPERSPACE / (C)Eallin Japan Co.Ltd. / (C)Action Square(STUDIO HG) / (C)STUDIO N9 / (C)SECHAN / (C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)HIKE Inc. / (C)Novus

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。