スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンと、メガネブランド「Zoff」が福袋でコラボレーション「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」数量限定で順次発売。特設サイトは10/31（金）公開！

スウェーデンの陶芸作家リサ・ラーソンが生み出した猫の「マイキー」が、メガネブランドZoffとコラボレーションした「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」

2025年12月17日（水）より全国のZoff店舗にて数量限定で発売します。Zoff公式オンラインストアでは、10月31日（金）より先行予約を開始します。

今回の福袋は、\6,600（税込）で\10,000分のメガネ券が入ったお得なセット。

中にはリサ・ラーソンとZoffがコラボレーションした限定アイテム「猫のマイキーのメガネおき」が付属しています。北欧らしいあたたかみのあるデザインで、デスクや玄関などに飾って楽しめるアイテムです。

Zoff公式オンラインストア 特設ページ

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fukubukuro.aspx

【Zoff｜LISA LARSON 福袋2026 概要】

商品名｜「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」

発売日｜2025年12月17日（水）

先行予約｜Zoff楽天市場店 2025年10月17日（金）AM11：00開始

Zoff公式オンラインストア、Zoff Yahoo!ショッピング店 2025年10月31日（金）AM11：00開始

価格｜\6,600

内容物｜\10,000分のメガネ券、LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき（全5色）

取扱店舗｜Zoff国内店舗、Zoff公式オンラインストア、Zoff楽天市場店、Zoff Yahoo!ショッピング店、Zoff i LUMINE店、Zoff and ST店

※なくなり次第終了

特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fukubukuro.aspx 10月31日（金）公開

Zoff楽天市場店｜https://item.rakuten.co.jp/zoff/lucky_bag_ec/

※店舗により販売期間・販売方法が異なります。対象店舗等の詳細は特設ページよりご確認ください。

■内容物詳細

「\10,000のメガネ券」

\3,400円お得なメガネ券は、全国のZoff店舗でご利用できます。お好きなメガネ・サングラスなど自由にお選びください。

メガネ券利用可能店舗 ｜全国のZoff店舗（オンラインストア、国外のZoff店舗を除く）

メガネ券利用可能期間 ｜2026年1月5日（月）から2026年3月1日（日）まで

※詳細は特設ページよりご確認ください。

「LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき」（全5色）

何色が当たるかは箱を開けるまでお楽しみ。LISA LARSONコラボデザインのインテリアとしても楽しめる「メガネおき」ベッドの横、机の上、玄関など様々な場所で大切なメガネを定位置で保管できます。メガネおきとしてはもちろん、ほっこり和むインテリアとしても楽しめます。全5色。

本体サイズ：約Ｗ104mm×Ｈ36ｍｍ×Ｄ29ｍｍ ※仕上がりには個体差があります。

重量：約50g

材質：非フタル酸PVC

※色はランダムです。複数購入の場合も同じカラーになる場合があります。

【Zoff｜LISA LARSON 福袋2026】に関するお問い合わせ

一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）

Zoff公式オンラインストアについて｜ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）

リサ・ラーソン

1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。

▽トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)

▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)

リサ・ラーソンに関するお問い合わせ

株式会社トンカチ

https://lisalarson.jp/contact(https://lisalarson.jp/contact)