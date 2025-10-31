スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンと、メガネブランド「Zoff」が福袋でコラボレーション「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」数量限定で順次発売。特設サイトは10/31（金）公開！
スウェーデンの陶芸作家リサ・ラーソンが生み出した猫の「マイキー」が、メガネブランドZoffとコラボレーションした「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」
2025年12月17日（水）より全国のZoff店舗にて数量限定で発売します。Zoff公式オンラインストアでは、10月31日（金）より先行予約を開始します。
今回の福袋は、\6,600（税込）で\10,000分のメガネ券が入ったお得なセット。
中にはリサ・ラーソンとZoffがコラボレーションした限定アイテム「猫のマイキーのメガネおき」が付属しています。北欧らしいあたたかみのあるデザインで、デスクや玄関などに飾って楽しめるアイテムです。
Zoff公式オンラインストア 特設ページ
https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fukubukuro.aspx
【Zoff｜LISA LARSON 福袋2026 概要】
商品名｜「Zoff｜LISA LARSON 福袋2026」
発売日｜2025年12月17日（水）
先行予約｜Zoff楽天市場店 2025年10月17日（金）AM11：00開始
Zoff公式オンラインストア、Zoff Yahoo!ショッピング店 2025年10月31日（金）AM11：00開始
価格｜\6,600
内容物｜\10,000分のメガネ券、LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき（全5色）
取扱店舗｜Zoff国内店舗、Zoff公式オンラインストア、Zoff楽天市場店、Zoff Yahoo!ショッピング店、Zoff i LUMINE店、Zoff and ST店
※なくなり次第終了
特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fukubukuro.aspx 10月31日（金）公開
Zoff楽天市場店｜https://item.rakuten.co.jp/zoff/lucky_bag_ec/
※店舗により販売期間・販売方法が異なります。対象店舗等の詳細は特設ページよりご確認ください。
■内容物詳細
「\10,000のメガネ券」
\3,400円お得なメガネ券は、全国のZoff店舗でご利用できます。お好きなメガネ・サングラスなど自由にお選びください。
メガネ券利用可能店舗 ｜全国のZoff店舗（オンラインストア、国外のZoff店舗を除く）
メガネ券利用可能期間 ｜2026年1月5日（月）から2026年3月1日（日）まで
※詳細は特設ページよりご確認ください。
「LISA LARSONコラボ 猫のマイキーのメガネおき」（全5色）
何色が当たるかは箱を開けるまでお楽しみ。LISA LARSONコラボデザインのインテリアとしても楽しめる「メガネおき」ベッドの横、机の上、玄関など様々な場所で大切なメガネを定位置で保管できます。メガネおきとしてはもちろん、ほっこり和むインテリアとしても楽しめます。全5色。
本体サイズ：約Ｗ104mm×Ｈ36ｍｍ×Ｄ29ｍｍ ※仕上がりには個体差があります。
重量：約50g
材質：非フタル酸PVC
※色はランダムです。複数購入の場合も同じカラーになる場合があります。
【Zoff｜LISA LARSON 福袋2026】に関するお問い合わせ
一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）
Zoff公式オンラインストアについて｜ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）
リサ・ラーソン
1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。
▽トンカチストア
https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)
▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト
https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)
リサ・ラーソンに関するお問い合わせ
株式会社トンカチ
https://lisalarson.jp/contact(https://lisalarson.jp/contact)