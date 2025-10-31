三重県四日市に新風！エステサロン「本格痩身&小顔サロンBUPURA 四日市店」が独自開発「BUPURA式3TS法」を三重県初導入

株式会社Office MIF

三重県四日市市に、三重県初上陸でオープンしたエステサロン「本格痩身&小顔サロンBUPURA 四日市店」（三重県四日市市諏訪栄町２-３ 生和第３ビル１Ｆ）は、本日、独自開発の「BUPURA式3TS法」を三重県内で初めて導入いたします。

この技術は、医療従事者監修による人体構造学に基づく頭蓋骨小顔矯正で、短時間でむくみ解消と骨格調整を実現。秋冬のフェイス悩みに寄り添う新サービスとして、多くの方にご利用いただけます。

BUPURA式3TS法

当サロンが20年にわたり医療従事者監修のもと、人体構造学に基づいて開発したオリジナル頭蓋骨小顔矯正技術です。

頭蓋骨の歪み根本アプローチ: 業界初の3TS法（頭蓋骨矯正の独自ステップ）で、顔の骨格を整え、むくみ・たるみを即時改善。施術後、目がはっきりし、フェイスラインがスッキリ（お客様実感値、Google口コミ64件、☆5.0）。

時短＆効果重視: 所要時間わずか60分。忙しいビジネスパーソンや主婦層向けに設計し、持続効果は2週間以上。科学的根拠（頭蓋骨調整によるリフトアップ効果、内部データ）に基づくアプローチで、再来店率を高めます。

このメソッドは、当サロンの代表・小笠原真衣が、海外研修と三重の自然資源を融合し、徹底的に磨き上げました。オープン以来、多くのお客様から「目がはっきりして気持ちいい」「小顔になって自信が持てる」との声をいただいています（Hot Pepper Beauty口コミ62件、平均4.76）。

【導入背景と地域貢献】

四日市市は工業都市として活気あふれる一方、ストレスやデスクワークによるフェイスむくみ・たるみの悩みを抱える方が多い地域です。

当サロンは、三重県初上陸の強みを活かし、地元女性の「美と健康」をサポートする存在を目指します。今回の新メニュー導入により、さらなる集客と地域活性化を図り、2026年の1周年記念イベント（詳細別途発表）に向けた基盤を強化いたします。

【キャンペーン情報】

2025年11月30日（日）までの期間限定で、初回体験コース「【四日市店人気NO1】BUPURA式頭蓋骨小顔矯正フェイシャル」を税込3,980円でご提供。

ご予約はHot Pepper Beautyまたはお電話。お問い合わせ多数のため、早めのご予約をおすすめします。

【今後の展望】

当サロンは、今後も3TS法の進化を続け、三重県の美容シーンをリードしてまいります。

メディア各位には、施術デモやお客様インタビューのご取材も歓迎いたします。

【会社・サロン情報】

BUPURA四日市店

三重県四日市市諏訪栄町２-３ 生和第３ビル１Ｆ

エステティックサロン運営（本格痩身＆小顔サロン）

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000738568/