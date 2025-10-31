＜花火が創る究極の絶景＞世界遺産・富士山に日本のトップ花火師が集結！『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～』最速先行発売開始

The 絶景花火実行委員会

The 絶景花火実行委員会(所在地：東京都渋谷区)は、「世界は、花火でつながる」をコンセプトに世界遺産・富士山に、日本の最高峰花火師が集結し、花火で究極の絶景を創りあげるプレミアムな花火エンターテインメント『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～(以下、絶景花火)』を2026年4月25日(土)、富士山1合目に位置するふじてんリゾート特設会場にて開催、10月31日（金）12時～、チケットぴあにて最速先行観覧チケット発売を開始します。

『絶景花火』は、これまでも世界最高峰の技術・美しさ・芸術性を誇る＜日本の花火＞を日本の象徴＜富士山＞と日本の国花＜桜＞と共に鑑賞できる日本だからこその花火の真髄を圧倒的なスケールで提供し、国内外の観客を魅了してきました。2026年からは、さらなるスケールアップとして、日本を代表する“花火師BIG4”の紅屋青木煙火店、磯谷煙火店、齋木煙火本店、菊屋小幡花火店に加え、BIG4と並ぶ技術を持つゲスト花火師の招聘を開始、初回のゲスト花火師には、日本最大級の花火大会の地、秋田県・大曲を拠点とした1899年創業の老舗花火会社でキャラクター花火のパイオニアとして知られる“北日本花火興業”を迎え、BIG5の共演を実現し、これまでにない、究極の花火鑑賞体験をお届けいたします。

『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～』 https://the-zekkeihanabi.com/mt-fuji/(https://the-zekkeihanabi.com/mt-fuji/)

チケットぴあ最速先行チケット：https://w.pia.jp/t/zekkeihanabi/(https://w.pia.jp/t/zekkeihanabi/)

『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～』紹介ムービー

▶日本語 https://youtu.be/cBGAouxEigM(https://youtu.be/cBGAouxEigM)

▶英語 https://youtu.be/WLdNRCzohco(https://youtu.be/WLdNRCzohco)

▶中国語 https://youtu.be/Iwxz4qusSPs(https://youtu.be/Iwxz4qusSPs)

■『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～』実施背景

花火は世界共通の祝祭文化の一つであり、人々を笑顔にし、感動を共有できるエンターテインメントです。日本の花火は、技術・美しさ・芸術性のすべてにおいて世界最高峰と称され、職人技による細やかな演出が特徴です。『絶景花火』はそんな花火師を“職人”としてだけではなく、一人の“アーティスト”として捉え、花火を単なる娯楽ではなく「日本の美意識を体現する芸術」として体験できる唯一の舞台を目指しており、観客は光・音・空気の震動までを五感で味わい、まさに“体感する芸術作品”として花火の魅力を堪能できます。『絶景花火』は全席有料スタイルや、唯一無二の人気を誇る富士山を舞台にすること、また雪解けと桜の両方を花火と掛け合わせられる春の時期を選ぶなど“新しい花火大会の形”を提案し、日本の花火文化を未来へとつなげていきたいと考えています。2026年も春の富士山を背景に、国内を代表する花火師たちによる“最高峰の絶景花火”をお届けします。

■『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～』実施概要

・開催日 2025年4月25日(土) ※雨天決行・荒天時中止

・開催場所 ふじてんリゾート特設会場(山梨県南都留郡鳴沢村) ※富士山1合目敷地内

・開場/開演 開場：16:00 (駐車場OPEN 15:00予定) 開演：18:30 (予定)

・チケット ※全て税込・4歳以上は有料

VVIP/VIP席 VVIP席：250,000円、 VIP席：150,000円

カメラマン席 VIP：80,000円、一般：40,000円

プレミアムエリア 1席：60,000円、ペア：115,000円/2席、ファミリー：220,000円/4席

グリーン 1席：40,000円、ペア：75,000円/2席、ファミリー：140,000円/4席

スタンダード 1席：35,000円、ペア：65,000円/2席、ファミリー：120,000円/4席

パーキングチケット 1台：5,000円

・公式サイト https://the-zekkeihanabi.com/mt-fuji/

・主催 The 絶景花火実行委員会(富士観光開発株式会社、(一社)日本のはなび振興協会)

■『The 絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み 古今無双～』の特長

１ 唯一無二！世界遺産“富士山”の敷地内で、日本の最高峰花火師が集結

世界自然遺産である富士山の敷地内で唯一開催される花火大会です。

内閣大臣賞をはじめ、国内外で数々の賞を受賞している、日本を代表する“花火師BIG4”の紅屋青木煙火店、磯谷煙火店、齋木煙火本店、菊屋小幡花火店が揃い、それぞれの打ち揚げる花火だけでなく、4社が共演する貴重な機会を提供します。2026年はBIG4に加え、ゲスト花火師として日本三大花火大会の一つで、1910年から続く歴史ある花火大会”大曲の花火”の地、秋田県の大曲に拠点を置く1899年創業の老舗花火会社「北日本花火興業」を迎えます。伝統花火を継承しながら、創造花火にもチャレンジし続け、キャラクター花火のパイオニアでもあります。

２ どこから見ても“絶景”、混雑のない花火大会。10,000人以上入る敷地内で、3,000席限定！

全席有料化。駐車場完備。10,000人以上入る敷地に3,000席限定と、渋滞も混雑も場所取りもなく、安心して花火を観覧できます。

昨今、花火大会においては、会場に足を運んでただ観覧するのではなく、せっかくの花火をストレスフリーで特別な体験にしたいといった観覧客の意識変容も起こっています。どのエリアや席からでもそれぞれの絶景が楽しめる特別な空間で、花火の迫力を五感で体感することができ、視覚的な美しさだけでなく、花火の音や振動も一体となった感動的な体験を提供します。

花火のプロフェッショナルによる、花火のためだけの極上の一夜に、ここでしか見れない唯一無二の＜心に響く絶景＞をお届けします。

■日本を代表する“絶景”花火師BIG4プロフィール

・花火業界のトップランナー

[創業110年]紅屋青木煙火店

全国花火競技大会「大曲の花火」と土浦全国花火競技大会の両方において内閣総理大臣賞を2度受賞。八重芯変化菊やヤシなどオリジナルの様々な花火を開発。

全国トップレベルの生産額を誇る「打ち上げ花火」は2019年に長野県の伝統的工芸品に指定。

大曲全国花火競技大会：内閣総理大臣賞

土浦全国花火競技大会：内閣総理大臣賞 その他受賞歴多数

・三河花火の巨匠

[創業139年]磯谷煙火店

「三河花火」の愛知県岡崎市に本社を構える明治20年創業の老舗ながら、メロディー花火やドラマチックハナビなどの、新しい花火演出を生み出し続けいている。

大曲全国花火競技大会：内閣総理大臣賞

大曲全国花火競技大会：連続20年以上上位入賞 その他受賞歴多数

・伝承の技・甲州花火元祖

[創業125年]齊木煙火本店

1901(明治34)年創業。「甲州花火」 は2023年3月山梨県の郷土伝統工芸品に認定。

オリジナル花火の聖礼花(SEIREIKA)は、競技大会で高い評価を得ている。

伊勢神宮奉納全国花火大会：優勝

隅田川花火大会：優勝 その他受賞歴多数

・名工の血を継ぐ・上州の匠

[創業154年]菊屋小幡花火店

1872(明治5)年創業。先代と親子2代での内閣総理大臣賞受賞という快挙を成し遂げており、群馬県で最古の花火大会を歴代担当。

大曲全国花火競技大会：内閣総理大臣賞

諏訪湖全国新作花火競技大会：優勝 その他受賞歴多数

■ゲスト花火師プロフィール

・北日本花火興業 [創業126年]

秋田県大仙市（大曲）に拠点を置く、明治32年（1899年）創業の老舗花火業者。

大曲の花火で培われた伝統の技と、最新のアイデアを融合させた花火づくりが特徴です。四代目代表取締役の今野義和氏は、火薬の精緻な配合と配列でキャラクターなどを夜空に描く「型物花火の天才」として知られています。

また、今や全国の競技花火大会で定番となった、音楽に花火の打ち上げをシンクロさせる「創造花火」のスタイルを確立した第一人者でもあります。「大曲の花火」で内閣総理大臣賞を複数回受賞するなど、全国の競技大会で高い評価を得ており、2024年には今野氏が「現代の名工」を受賞しました。

花火を「平和を象徴する文化」とし、観客に感動と笑顔を届けることを使命に、伝統を守りながら革新的な花火を追求し続けています。

■『The 絶景花火「Mt.Fuji」』とは

“日本を代表する絶景ポイントで、最高の花火を”をコンセプトに掲げ、最高級の絶景を届ける春の花火エンターテインメント。2020年10月、日本で初めて、 世界でも唯一、世界遺産である富士山の敷地内での花火大会をスタート。世界最高峰と称される日本の花火技術を持つ花火師の中でもBIG4とされる4名の花火師の共演を実現し、10,000人以上収容可能な広大な敷地内に限定3,000席と贅沢な空間で五感で感じる、唯一無二の＜完全感覚花火大会＞をつくりあげました。これからも花火の醍醐味と新しい価値を世界へも発信していきます。

【実行委員会概要】

委員会名：The 絶景花火実行委員会

設立：2020年

所在地：東京都渋谷区神泉町9-12 カサ・デ・チェーロ601

代表取締役：磯本 幸生