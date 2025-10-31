法人向け生成AI「音声会話モード」をアップデート。より自然な回答と高品質な文字起こしを提供

株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、セキュリティ高い環境でChatGPTを活用できる法人向け生成AIサービス「ChatSense」を提供しております。この度ChatSenseは、GPTと音声で会話できる機能をアップデートしたことをお知らせいたします。これは米OpenAI社のChatGPTに搭載されている「高度な音声モード」に類する機能であり、タイムラグなく非常に自然な会話が可能です。多言語対応もしており、通訳や英会話の練習での活用が期待されます。

本機能にご興味がある場合、以下よりお問い合わせくださいませ。

https://chatsense.jp/contact?utm_source=244

大企業の知的活動を最速にする株式会社ナレッジセンス（本社：東京都港区、代表取締役：門脇敦司、以下ナレッジセンス）は、チャットGTPを活用した法人向け生成AIチャットボット「ChatSense」について、GPTを活用した音声会話機能に対応しました。

本日（2025年10月31日）より、現在利用中の顧客に対してアップデートされる予定です。

（※「音声会話モード」はご希望をいただいた一部ユーザーにリリースしている機能となっております。） また、ご利用に際してはChatSenseへのご登録が必要です。こちらよりお問い合わせ下さい。https://chatsense.jp/?utm_source=244

■ 背景 ― 「テキストではなく、音声でGPTと会話したい」

ChatGPTは、自然な言葉でやりとりできるAIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的として多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する法人向けChatGPTサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

ChatSenseをご利用いただく企業様からは、「ChatSenseにて、テキストではなく音声で、タイムラグなく会話できる機能を用意して欲しい」というご要望をいただいておりました。そこで先日、ChatSenseでは、音声会話機能に対応し、4月よりリリースしております。

本日のアップデートでは、よりタイムラグのない、自然な会話と、高品質な文字起こしができるようになりました。

■タイムラグなくGPTと会話できる「音声会話モード」機能について

1.機能の概要

スマートフォンから簡単に音声入力可能

ユーザーは、ボタン一つで音声会話モードを立ち上げることができます。音声会話モードでは、AIから迅速な回答が返ってきます。通常の音声会話AIサービスでは、会話の応答に数秒間のタイムラグがあるのが普通ですが、この度の「音声会話モード」ではタイムラグなく、まるで人間のように自然な会話が可能です。

2.会話内容は文字起こしとして記録される

音声でやり取りした内容は、自動的に記録され、音声会話モードを閉じた後にチャット画面に表示されます。これによりユーザーは、音声会話した内容を、後からいつでも振り返ることが可能です。

3.料金

今後数週間で、全てのビジネスプランのユーザーで「音声会話モード」が利用可能になる予定です。この変更による基本料金（税抜980円）の変更はございませんので、ご安心ください。

料金体系：定額枠なし、それ以降は10円/1,000トークンの従量課金

https://chatsense.jp/?utm_source=244

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、米OpenAI社が2022年秋にリリースした大規模言語モデルです。ナレッジセンスの提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスです。ChatSenseは、企業・官公庁・総合大学など、多くの法人で導入実績があります。以下の特徴がございます。

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られないビジネス向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能、プロンプトテンプレート機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力してまいります。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=244

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。