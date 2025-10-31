Yohji Yamamoto POUR HOMME 2025-26 A/W POP-UP STOREを全国百貨店にて順次開催

Yohji Yamamoto POUR HOMMEは、2025-26年秋冬コレクションPOP-UP STOREを全国の百貨店にて順次開催いたします。



本イベントでは、デッサン画刺繍ジャケット、ウールエターミンプリントのシャツ・コートなど、限定商品を展開いたします。


アートワークを刺繍やプリントで再構築した、Yohji Yamamoto POUR HOMMEの特別なコレクションです。




デッサン画刺繍ジャケット


定番のウールギャバジン素材にデッサン画を刺繍で施したジャケット3型を展開いたします。


モチーフには、2017年春夏コレクションで発表したデザイナー山本耀司による手描きデッサン画を使用。ファッションとアートの境界を超え、刺繍糸でデッサンの線を表現しています。



展開アイテム


・刺繍ギャバジン 6BSジャケット　\184,800（税込）


・刺繍ギャバジン 2BSジャケット　\189,200（税込）


・刺繍ギャバジン 3BSジャケット　\198,000（税込）



展開店舗


大丸札幌店


11月5日(水)～11月11日(火)／1階 イベントスペース


〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番 大丸札幌店 5F



藤崎本店


11月6日(木)～11月12日(水)／本館1階 ステージF


〒980-8652 仙台市青葉区一番町3丁目2番17号 藤崎本館4F



西武渋谷店


11月11日(火)～11月17日(月)／B館1階 プロモーションスペース


〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1 B館 4F








ウールエターミンプリント


ウール本来の風合いを生かした甘撚りの糸で粗く織られたウールエターミン素材に、今シーズンのアートワークをプリントしています。


裏地には、水に濡れたような強い光沢と透け感を併せ持つポリエステル100%のフィルム素材を使用。今シーズンならではの素材使いやプリントを取り入れ、シャツ2型、コート2型を展開いたします。



展開アイテム


・ファスナーシャツ　\246,400（税込）


・開襟シャツ　\262,500（税込）


・ステンカラーコート　\349,800（税込）


・ショールカラーコート　\423,500（税込）



展開店舗


博多阪急


11月5日(水)～11月11日(火)／1階 メディアステージ


〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多阪急2F



阪急メンズ大阪


11月19日(水)～11月25日(火)／1階 メインステージ


〒530-0017 大阪市北区角田町7-10 阪急百貨店メンズ館 3F



阪急メンズ東京


11月26日(水)～12月2日(火)／1階 MainBase


〒100-8488 東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急MEN'S TOKYO 2F

















2025年11月より、全国百貨店POP-UP STORE開催期間に合わせて順次発売いたします。


*店舗ごとの詳細は各会期に準じます。