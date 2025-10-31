Yohji Yamamoto POUR HOMME 2025-26 A/W POP-UP STOREを全国百貨店にて順次開催

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto POUR HOMMEは、2025-26年秋冬コレクションPOP-UP STOREを全国の百貨店にて順次開催いたします。

本イベントでは、デッサン画刺繍ジャケット、ウールエターミンプリントのシャツ・コートなど、限定商品を展開いたします。

アートワークを刺繍やプリントで再構築した、Yohji Yamamoto POUR HOMMEの特別なコレクションです。

デッサン画刺繍ジャケット

定番のウールギャバジン素材にデッサン画を刺繍で施したジャケット3型を展開いたします。

モチーフには、2017年春夏コレクションで発表したデザイナー山本耀司による手描きデッサン画を使用。ファッションとアートの境界を超え、刺繍糸でデッサンの線を表現しています。

展開アイテム

・刺繍ギャバジン 6BSジャケット \184,800（税込）

・刺繍ギャバジン 2BSジャケット \189,200（税込）

・刺繍ギャバジン 3BSジャケット \198,000（税込）

展開店舗

大丸札幌店

11月5日(水)～11月11日(火)／1階 イベントスペース

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西4丁目7番 大丸札幌店 5F

藤崎本店

11月6日(木)～11月12日(水)／本館1階 ステージF

〒980-8652 仙台市青葉区一番町3丁目2番17号 藤崎本館4F

西武渋谷店

11月11日(火)～11月17日(月)／B館1階 プロモーションスペース

〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1 B館 4F

ウールエターミンプリント

ウール本来の風合いを生かした甘撚りの糸で粗く織られたウールエターミン素材に、今シーズンのアートワークをプリントしています。

裏地には、水に濡れたような強い光沢と透け感を併せ持つポリエステル100%のフィルム素材を使用。今シーズンならではの素材使いやプリントを取り入れ、シャツ2型、コート2型を展開いたします。

展開アイテム

・ファスナーシャツ \246,400（税込）

・開襟シャツ \262,500（税込）

・ステンカラーコート \349,800（税込）

・ショールカラーコート \423,500（税込）

展開店舗

博多阪急

11月5日(水)～11月11日(火)／1階 メディアステージ

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多阪急2F

阪急メンズ大阪

11月19日(水)～11月25日(火)／1階 メインステージ

〒530-0017 大阪市北区角田町7-10 阪急百貨店メンズ館 3F

阪急メンズ東京

11月26日(水)～12月2日(火)／1階 MainBase

〒100-8488 東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急MEN'S TOKYO 2F

2025年11月より、全国百貨店POP-UP STORE開催期間に合わせて順次発売いたします。

*店舗ごとの詳細は各会期に準じます。