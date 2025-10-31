ちょっと早いクリスマススペシャル
■ 開催概要
地域の子どもたちと家族が笑顔でつながる「クルハウスまつり」が、今年も開催されます。
第19回となる今回は、「ちょっと早いクリスマススペシャル」と題し、グルメ・遊び・学びが一体となった温かな地域イベントです。
どなたでも無料で参加でき、子どもたちには無料チケットやクリスマスグッズのプレゼントもあります。
開催日： 令和7年11月29日（土）
時間： 10:00～14:00（受付13:00まで）
会場： クルハウス（室蘭市知利別町2-22-31）
入場料： 無料
主催： NPO法人くるくるネット
お問い合わせ： 0143-48-9133
■ 内容紹介
🥞 グルメコーナー
クッキー、やきとり、アイスクリーム、ジュース、しいたけバターしょうゆ焼き、ホットケーキ（50円券3枚）など、子どもも大人も楽しめるメニューを用意しています。
遊びコーナー
射的、スーパーボールすくい、かたぬき、コイン落とし、ボールあて、わなげ、アスレチッククラウドゲーム、パターゴルフなど、多彩な体験を通して遊びと交流を楽しめます。
お子様限定プレゼント
来場したお子さまには、3Dクリスマスグッズをプレゼント！
■ チケット案内
子どもには無料券5枚をプレゼント！
追加チケットは1回50円で購入できます。
また、**子ども食堂の昼食（100食限定）**も実施。地域の食支援活動の一環として、温かいごはんを提供します。
■ その他イベント
スタンプラリー＆クイズラリー：お菓子の景品つき
リユース・リサイクルコーナー：不要品・未使用品をまとめて50円券と交換可能
就労B型製品販売コーナー：3Dプリンターやレーザー加工機で制作したオリジナル製品を販売
■ イベントの目的
クルハウスまつりは、地域の子どもたちの「居場所づくり」を目的として、NPO法人くるくるネットが主催しています。
子どもたちの笑顔を中心に、地域住民・ボランティア・企業が協力し合うことで、「支え合う地域コミュニティ」の実現を目指しています。
■ 代表コメント
「子どもたちが安心して遊び、学び、つながる場を守り続けたい。
今年も地域のみなさんと一緒に“ちょっと早いクリスマス”を楽しみましょう。」
― NPO法人くるくるネット 代表 鳥山 晃
■ 交通・アクセス
会場：クルハウス（室蘭市知利別町2-22-31）
最寄り：楽山公園すぐ近く
※駐車場には限りがあります。できるだけ徒歩または乗り合わせでお越しください。