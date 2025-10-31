『拷問公爵との冷えた結婚のはずが、未来では何故か甘々に溺愛されていました～無能令嬢でしたが未来視できたみたいです～』、11月1日（土）より複数ストアにて配信開始！

株式会社indent

60万人をこえる作家が登録する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を運営する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形 勇気 以下、「indent」）は、このたび、オリジナル小説レーベル「NolaブックスBloom(https://nola-novel.com/bloom)」（少女・女性ジャンル）の新刊1作品を、2025年11月1日（土）より、電子書籍ストア「Amazon Kindle」など複数ストアにて単巻配信を開始いたしますことをお知らせいたします。なお本作は、indentが主催した縦読み漫画の原作小説を募集する創作コンテスト『第2回Nola縦マンガ原作大賞(https://contest.nola-novel.com/tatemangastory2024/final)』の準大賞受賞作を、書籍化した作品です。

(C)︎2025 Fuwa Fuuwa・Suzunosuke／株式会社indent

作品タイトル：拷問公爵との冷えた結婚のはずが、未来では何故か甘々に溺愛されていました～無能令嬢でしたが未来視できたみたいです～

著者 ：風和ふわ イラスト：鈴ノ助

レーベル：NolaブックスBloom

URL：https://nola-novel.com/bloom/novels/0feq5s3jylru (https://nola-novel.com/bloom/novels/0feq5s3jylru)

＜あらすじ＞

「できるだけ優しくする。……愛している」無能扱いされていたメリヴィエーヌが結婚したのは、拷問公爵と噂されるアレックス。これからに恐怖と不安を抱き母から受け継いでいた能力で未来を見てみると、そこにはメリヴィエーヌに甘く愛を囁くアレックスが！ もしかして幸せな未来の可能性があるの？ わずかな希望を頼りにアレックスとの距離を縮めようと試行錯誤するメリヴィエーヌ。すると、次第に彼が隠していた本心が見えてきて……!?︎

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentが、「きら星のような新たな才能と作品が大きく花開いていきますように」という願いを込めるオリジナル小説レーベル。「NolaブックスGlanz」ではハイファンタジー・ローファンタジー・バトルファンタジー・ラブコメなどを中心に幅広い少年・青年ジャンルを、「NolaブックスBloom」では継母・転生・悪役令嬢・裏切り・復讐・家族愛・溺愛などロマンスファンタジーを中心に幅広い少女・女性ジャンルを募集中です！

また、新たに来年、BL（ボーイズラブ）とTL（ティーンズラブ）を展開するオリジナル小説レーベルも創刊する運びとなりました！創刊に先立ち、本レーベルから商業化する作品を大募集いたします。

募集詳細はこちらからご覧ください：

NolaブックスGlanz：https://story.nola-novel.com/company/nola-glanz

NolaブックスBloom：https://story.nola-novel.com/company/nola-bloom

Nola編集部（BL＆TL作品募集中）：https://story.nola-novel.com/company/nola

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家の皆さまが集中して執筆に取り組める環境の構築と、企業と新たな才能の出会いが増え、心動かすコンテンツが生まれていく循環の構築」を目指し、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さま、作品を共同制作する企業の皆さまを募集しています。「Nolaエージェント機能(https://indent.co.jp/news/b3bfqi)」では、60万人の作家が生み出した最大250万の原作基盤から連携された作品を発掘することが可能です。また、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」、「第一回Nola原作大賞(https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/)」などの開催も合わせ、原作の募集～発掘～制作までトータルサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください :https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。