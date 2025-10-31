『アニメイトガールズフェスティバル2025』がいよいよ11月8日・9日に開催！　当日の池袋では、コラボカフェキッチンカーやコラボメニューなど街ナカで楽しめるさまざまな企画も実施!!

株式会社アニメイトホールディングス公式サイトはこちら！ :https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/

アニメイトガールズフェスティバル実行委員会は、2025年11月8日・9日に東京・池袋駅周辺エリアにて開催する日本最大規模の乙女向けイベント『アニメイトガールズフェスティバル2025』の続報を公開いたしました。

今回は、メイン会場の入場チケットがなくても楽しめる、さまざまな池袋の街ナカ企画をご紹介！池袋・サンシャインシティの屋外エリアにてコラボカフェキッチンカーが集結する「秋を彩るコラボカフェキッチンカー大集合エリア in AGF2025」や、飲食店とのコラボメニューなど、盛りだくさんの内容となっています。

さらに、『味の素AGF株式会社』コラボ企画の追加情報も解禁！当日、池袋・サンシャインシティ Blue AREA前にて、『味の素AGF株式会社』と『アニメイトガールズフェスティバル』のモチーフを組み合わせたフラワーオブジェを設置いたします。あなたの推しのぬいぐるみやアクリルスタンドなどと撮影できるフォトスポットにもなっています！

また、公式サイトでは『アニメイトガールズフェスティバル2025』の情報がまとまったWEBパンフレットも公開中です。事前に確認いただきつつ、イベント当日を楽しみにお待ちください♪

■「秋を彩るコラボカフェキッチンカー大集合エリア in AGF2025」情報

メイン会場である池袋・サンシャインシティの屋外エリアにて「コラボカフェキッチンカー」を集結させた「秋を彩るコラボカフェキッチンカー大集合エリア in AGF2025」を開催！

参加キッチンカーのラインナップをチェックして、食欲の秋を満喫しよう♪

後日解禁のキッチンカー情報もございますので、最新情報は公式サイトをチェック！

●出店ラインナップ（五十音順）

【ALIEN STAGE by animate cafe出張版】

「ALIEN STAGE」のコラボキッチンカーが出展！

店頭ではコラボドリンクや、オリジナルグッズを販売予定です。

オリジナルラッピングキッチンカーの前でぜひ写真撮影をお楽しみください！

［営業時間］11月8日・9日

［参加方法］フリー入場

※キッチンカーでの出店です。お席のご用意はありません。

※混雑時は整理券対応になる場合がございます。

公式サイト：https://www.animatecafe.jp/event/ac000690_2

公式X：https://twitter.com/animate_cafe

【ufotable Cafe TO GO ～アニメ「鬼滅の刃」コラボカフェ出張開催！～】

TVアニメ「鬼滅の刃」のコラボキッチンカーが出展！

過去、ufotableが描き下ろしたAGFイラストを使った特製ノベルティをご用意。

イラストイメージのコラボドリンクと合わせてお楽しみください。

［営業時間］11月8日・9日 各日10:00～18:00

［参加方法］

全日事前抽選制となります。

詳細はufotableのAGF2025告知ページを御覧ください。

公式サイト：https://www.ufotable.co.jp/cafe/togo/

公式X：https://x.com/ufotableCafeTG

▼「秋を彩るコラボカフェキッチンカー大集合エリア in AGF2025」情報ページ

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/cafeAREA

■「味の素AGF株式会社×アニメイトガールズフェスティバル2025～2つのAGFが奇跡のコラボレーション～」情報

●奇跡のAGFコラボ フラワーオブジェ

『味の素AGF株式会社』と『アニメイトガールズフェスティバル』のモチーフを組み合わせたフラワーオブジェを設置！

『味の素AGF株式会社』の公式キャラクター「ビーン太くん(R)」と『アニメイトガールズフェスティバル』公式マスコットキャラクターたちによるティーパーティーをイメージした装飾です。

あなたの推しのぬいぐるみやアクリルスタンドなどと撮影できるフォトスポットにもなっています♪

［設置期間］11月8日・9日

［設置場所］池袋・サンシャインシティ Blue AREA前

※『アニメイトガールズフェスティバル2025』のメイン会場への入場チケットをお持ちでなくても撮影いただけます。

フラワーオブジェ用に新規で制作された、『アニメイトガールズフェスティバル』のメインビジュアルを担当しているイラストレーターの由良先生による『味の素AGF株式会社』の公式キャラクター「ビーン太くん(R)」の描き起こしイラストはこちら♪

▲左：ビーン太くん(R)(AGF(R)の公式キャラクター)／右：FUKU（アニメイトガールズフェスティバル公式マスコットキャラクター）

●「奇跡のAGFコラボ記念！SNSプレゼントキャンペーン」受付中！

『味の素AGF株式会社』の公式Xと『株式会社アニメイト』の公式Xをフォローして対象のポストをリポストすると、抽選で50名様に“「ブレンディ(R)」スティック5フレーバー＆マグカップのセット”をプレゼント！

更に！イベント会場に設置される「奇跡のAGFコラボ フラワーオブジェ」の写真を撮影し「#AGF」「#奇跡のAGFコラボ」のハッシュタグをつけてポストをすると当選確率が2倍に！ぜひご参加ください♪



［応募期間］11月9日23:59まで

［対象ポスト］https://x.com/animateinfo/status/1980106790529315149

▼「味の素AGF株式会社×アニメイトガールズフェスティバル2025～2つのAGFが奇跡のコラボレーション～」情報ページ

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/agf-collaboration

■「池袋 街ナカコラボ企画」情報

『アニメイトガールズフェスティバル2025』の開催を記念し、池袋の街ナカではさまざまなコラボ企画を実施！

例年恒例のチケット連動キャンペーンに加え、コラボメニュー参加店舗を公開！

『アニメイトガールズフェスティバル2025』の帰りは池袋の街ナカをお散歩しよう♪

●チケット連動キャンペーン

『アニメイトガールズフェスティバル2025』、『acosta!アニメイトガールズフェスティバル2025特別版』にご参加のお客様は、参加証をご提示いただくと、池袋の街ナカでさまざまな特典やサービスが受けられます！詳細は公式サイトをチェック！

［開催期間］11月8日・9日

［対象店舗］

■WACCA IKEBUKURO：神田たまごけん WACCA池袋店／韓国家庭料理 チェゴヤ／Trattoria Pizzeria LOGIC／マリオンクレープ WACCA池袋店／焼肉本舗ぴゅあ／ユザワヤ 池袋店

■池袋の街ナカエリア：coly more!池袋PARCO店

●コラボメニュー

対象店舗にて、『アニメイトガールズフェスティバル2025』の開催を記念したコラボメニューを販売！

■店舗名：DECOTTO by animate cafe

商品名：カップワッフルAGFver.

販売期間：11月8日・9日

価格: 600円（税込）

■店舗名：マリオンクレープWACCA池袋店

商品名：バナっチョピース！

販売期間：11月8日・9日

価格：680円（税込）

▼「池袋 街ナカコラボ企画」情報ページ

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/machi_collabo

■「アニメ＆まんが 聖地EXPOスペシャルステージ in AGF2025」情報

『アニメイトガールズフェスティバル2025』当日の中池袋公園（アニメイト前の公園）では「アニメ＆まんが 聖地EXPO」を同時開催！

さらに、同公園内では豪華出演者による「アニメ＆まんが 聖地EXPOスペシャルステージ in AGF2025」も開催します。

※『アニメイトガールズフェスティバル2025』メイン会場への入場チケットをお持ちでなくてもご参加いただけます。

［開催日］11月8日・9日

［開催場所］中池袋公園（アニメイト前の公園）

［主催］アニメ＆まんが 聖地EXPO実行委員会

▼「アニメ＆まんが 聖地EXPOスペシャルステージ in AGF2025」情報ページ

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/parkstage

■入場チケット情報

『アニメイトガールズフェスティバル2025』のメイン会場にご入場いただくには、入場チケットが必要です。

11月7日12:00（正午）までアニメイト通販にて先着販売中！

また、『アニメイトガールズフェスティバル2025』当日は、メイン会場にて各日15時30分以降の入場時間枠の当日券を先着順にて販売いたします。当日券は紙チケットとなりますので、スマートフォンをお持ちでない方でもお買い求めいただけます。

いずれの入場チケットもなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

▼「入場チケット」情報ページ

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/ticket

■『アニメイトガールズフェスティバル2025』開催概要

［開催期間］2025年11月8日・9日

［開催時間］＜メイン会場＞9:00～17:00

※新規入場16:30まで／各エリアへの最終入場16:50まで

［開催場所］池袋・サンシャインシティ 他

［主催］アニメイトガールズフェスティバル実行委員会

［協賛（10月31日時点／五十音順）］

●特別協賛：味の素AGF株式会社

●ゴールド協賛：うたの☆プリンスさまっ♪ ／ 株式会社STPR ／ 株式会社JTB ／ にじさんじ

●シルバー協賛：オトメイト ／ 株式会社coly

●ブロンズ協賛：アニプレックス ／ AI男子 ／ ガチアクタ ／ 株式会社サンリオ ／ 株式会社フロンティアワークス ／ 株式会社マズル ／ 君ノ隣ニ座ル星。 ／ 中外鉱業 ／ 「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ ／ マルチエキューブ ／ ライフワンダーズ合同会社

［協力］豊島区商店街連合会 ／ 一般社団法人 豊島区観光協会 ／ 東京商工会議所豊島支部

［共催］池袋オータムカルチャーフェスティバル実行委員会

［公式サイト］https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/

［公式X］https://x.com/AGF_info

［権利表記］(C)2025. VIVINOS All rights reserved. (C) ufotable Inc. All Rights Reserved. (C)yura (C)AGF2025

▲アニメイトガールズフェスティバル2024開催時の様子

※本イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。