大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティの生徒会「ティーパーティー」のホスト「ナギサ」がねんどろいどで登場です！

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティの生徒会「ティーパーティー」のホスト「ナギサ」をねんどろいど化し、2025年10月31日(金)から予約開始いたしました。

ねんどろいど 桐藤ナギサ ： https://goodsmile.link/01nIjQ(https://goodsmile.link/01nIjQ)

美味しい紅茶が恋しくなりましたら、いつでもティーパーティーにお越しください。

大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティの生徒会「ティーパーティー」のホスト「ナギサ」がねんどろいどになって登場です！

※「ねんどろいど 聖園ミカ」は別売りです。※「ねんどろいど 阿慈谷ヒフミ」は別売りです。

・表情パーツ：「微笑み顔」「笑顔」「睨み顔」

・オプションパーツ：「椅子」「ティーカップ＆ソーサー」ほか

商品名 ：ねんどろいど 桐藤ナギサ

作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-

発売月 ：2026年4月

価格 ：7,500円（税込）

仕様 ：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

全高 ：約100mm

原型制作：七兵衛（松田モデル）

制作協力：ねんどろん

Design ：Fame

Illust ：DoReMi

発売元 ：グッドスマイルカンパニー

販売元 ：グッドスマイルカンパニー

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

※商品の塗装は彩色行程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

■グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典

「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて「ねんどろいど 桐藤ナギサ」をご購入頂いた方に、「特製台座」をプレゼント。

グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典

