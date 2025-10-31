【NEOWIZ】東京ゲームダンジョン10、SANABIの新DLCブースの詳細決定。11月13日（木）に重大発表も！
株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））は、2025年11月9日（日）に開催される「東京ゲームダンジョン10」において、SANABI（サンナビ）の新スピンオフDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』の出展内容を発表いたします。
また、2025年11月13日（木）に『SANABI: A HAUNTED DAY』に関わる重大発表をいたします。
『SANABI: A HAUNTED DAY』を試遊
3台の試遊台（PC)を設置いたします。日本初披露となる『SANABI: A HAUNTED DAY』をだれでも試遊いただけます（お一人様15分程度）。
※開発中のため、プレイ画面の動画撮影は禁止となります。
※試遊希望者が多い場合、時間の都合でプレイできない場合があります。
SANABI オリジナルキーホルダーがもらえる
NEOWIZインディーゲーム Xアカウント(https://x.com/NEOWIZindie)のフォロー等をした方に、SANABI オリジナルキーホルダーを差し上げます。
東京ゲームダンジョン10 現地配信に開発者が出演！
『SANABI』および『SANABI: A HAUNTED DAY』の開発会社代表であり開発者でもあるユ・スンヒョン 氏が来場。YouTubeにてゲーム実況を中心に活動する"フェイチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCBqlbkelxtmrTCRTVISuzEA)"のフェイ氏による、東京ゲームダンジョン 現地配信に出演いたします。（正午12:00ごろ）。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c2y4NOOs3i8 ]
ユ・スンヒョン氏のメッセージ （WONDERPOTION社 CEO 兼 ディレクター）
＜SANABI（サンナビ）とは＞
チェーンフックを操り、様々なギミックや敵をクリアしながら、物語を進めていくRPG。爽快かつスタイリッシュなチェーンアクションだけでなく、重厚な物語で人気を博しています。
「2024 INDIE GAME DEVELOPMENT AWARD」において、「最高のアクションアドベンチャーゲーム(Best Action Adventure Game)」を受賞。
愛娘を失った主人公は、復讐のためサンナビが潜伏しているという「マゴ特別市」へ。
そこで、女性ハッカー「マリ」と出会い、運命が大きく動き出す。
マリの正体は？ サンナビとは？
開発：WONDERPOTION(代表：劉 昇泫（ユ・スンヒョン）
＜新スピンオフDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』＞
現在開発中のSANABIのDLC(ダウンロードコンテンツ）で、『SANABI』本編にも登場し、主人公（准将）の部下だった「ソン少佐」の物語。
チェーンフックを使用したSANABI本編とは、一味違った新空中アクションを楽しめます。
13年前、ソン少佐は上司の不当な指示に従い、漢陽郊外の怪しい廃棄場へ。
そこで彼女を待ち受けていたのは、降り注ぐ銃弾、爆発…
そして、
鉄虎勲章を手にした准将だった!?
『SANABI』Steamストア(https://store.steampowered.com/app/1562700/SANABI/)
コピーライト表記 (C)NEOWIZ & WONDERPOTION. All rights reserved
東京ゲームダンジョン （※下記は、公式サイトより）(https://tokyogamedungeon.com/)
＜開催日時＞
2025年11月9日(日)11:00～17:00
※ビジネスチケットは11:00から、一般入場チケットは12:00から入場可能
＜会場＞
東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室
（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）
＜料金＞
一般入場チケット 1,000円（税込）
ビジネスチケット 2,000円（税込）
※中学生以下は終日無料、小学生以下は保護者同伴が必須 ※16:00以降の入場は無料
前売りチケット(https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02rm48780fq41.html)