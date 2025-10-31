【NEOWIZ】東京ゲームダンジョン10、SANABIの新DLCブースの詳細決定。11月13日（木）に重大発表も！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））は、2025年11月9日（日）に開催される「東京ゲームダンジョン10」において、SANABI（サンナビ）の新スピンオフDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』の出展内容を発表いたします。

また、2025年11月13日（木）に『SANABI: A HAUNTED DAY』に関わる重大発表をいたします。

『SANABI: A HAUNTED DAY』を試遊

3台の試遊台（PC)を設置いたします。日本初披露となる『SANABI: A HAUNTED DAY』をだれでも試遊いただけます（お一人様15分程度）。

※開発中のため、プレイ画面の動画撮影は禁止となります。

※試遊希望者が多い場合、時間の都合でプレイできない場合があります。

SANABI オリジナルキーホルダーがもらえる

NEOWIZインディーゲーム Xアカウント(https://x.com/NEOWIZindie)のフォロー等をした方に、SANABI オリジナルキーホルダーを差し上げます。

東京ゲームダンジョン10 現地配信に開発者が出演！

『SANABI』および『SANABI: A HAUNTED DAY』の開発会社代表であり開発者でもあるユ・スンヒョン 氏が来場。YouTubeにてゲーム実況を中心に活動する"フェイチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCBqlbkelxtmrTCRTVISuzEA)"のフェイ氏による、東京ゲームダンジョン 現地配信に出演いたします。（正午12:00ごろ）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c2y4NOOs3i8 ]

ユ・スンヒョン氏のメッセージ （WONDERPOTION社 CEO 兼 ディレクター）





＜SANABI（サンナビ）とは＞

チェーンフックを操り、様々なギミックや敵をクリアしながら、物語を進めていくRPG。爽快かつスタイリッシュなチェーンアクションだけでなく、重厚な物語で人気を博しています。

「2024 INDIE GAME DEVELOPMENT AWARD」において、「最高のアクションアドベンチャーゲーム(Best Action Adventure Game)」を受賞。



愛娘を失った主人公は、復讐のためサンナビが潜伏しているという「マゴ特別市」へ。

そこで、女性ハッカー「マリ」と出会い、運命が大きく動き出す。

マリの正体は？ サンナビとは？



開発：WONDERPOTION(代表：劉 昇泫（ユ・スンヒョン）

＜新スピンオフDLC『SANABI: A HAUNTED DAY』＞

現在開発中のSANABIのDLC(ダウンロードコンテンツ）で、『SANABI』本編にも登場し、主人公（准将）の部下だった「ソン少佐」の物語。

チェーンフックを使用したSANABI本編とは、一味違った新空中アクションを楽しめます。

13年前、ソン少佐は上司の不当な指示に従い、漢陽郊外の怪しい廃棄場へ。

そこで彼女を待ち受けていたのは、降り注ぐ銃弾、爆発…

そして、

鉄虎勲章を手にした准将だった!?

『SANABI』Steamストア(https://store.steampowered.com/app/1562700/SANABI/)



コピーライト表記 (C)NEOWIZ & WONDERPOTION. All rights reserved





東京ゲームダンジョン （※下記は、公式サイトより）(https://tokyogamedungeon.com/)



＜開催日時＞

2025年11月9日(日)11:00～17:00

※ビジネスチケットは11:00から、一般入場チケットは12:00から入場可能



＜会場＞

東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室

（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）



＜料金＞

一般入場チケット 1,000円（税込）

ビジネスチケット 2,000円（税込）

※中学生以下は終日無料、小学生以下は保護者同伴が必須 ※16:00以降の入場は無料



前売りチケット(https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02rm48780fq41.html)



