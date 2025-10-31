【無料セミナー開催！】株式会社日本アクセスが語るCBTで進める人材育成DX

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

CBT・IBT試験等の試験運営業務をメイン事業とする株式会社CBTソリューションズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS)は、2025年11月27日(木)に無料セミナー「株式会社日本アクセスが語るCBTで進める人材育成DX」を開催いたします。

多くの企業において、「昇進・昇格」や「必須スキルの定着」を目的とした社内試験は、組織の人材力強化に欠かせない重要な施策です。しかし、その運用は、紙ベースによる非効率な工数負荷、属人化しやすい評価プロセス、そして試験結果を具体的な改善に活かしにくいなど、人事部門の業務効率化における大きな課題となっています。

本ウェビナーは、食品流通業界のリーディングカンパニーである株式会社日本アクセス様より、人事・総務部のご担当者様に登壇いただき、「CBT（Computer Based Testing）を活用した人材育成DX」をテーマに、旧来の試験運用からCBTシステム導入に至るまでの具体的な検討背景、導入時に直面した課題、そして導入後の具体的な効果について、現場の視点からご紹介いただきます。

本セミナーを通じて、昇格試験や資格認定の運営負荷を劇的に軽減する手法と、日本アクセス様が実現された、試験運営の効率化と品質向上の具体的なノウハウを、導入企業の実例として分かりやすく解説します。

【こんなお悩みにアプローチ】

- 昇進・昇格試験の運用負荷が高く、人事担当者の工数を大幅に削減したい- 紙での試験実施による採点・集計の手間や人的ミスをなくしたい- システムの選定にあたり、他社事例や導入の進め方について具体的に知りたい- 試験結果のデータを客観的に活用し、より効果的な人材育成に繋げたい

【申込詳細ページ】

二次元コードまたは下記URLよりお申し込みください。

申込詳細ページはこちら :https://hs.cbt-s.com/webinar_20251127

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/108_1_349a2a2357e2b295fcb44efca47ee1ed.jpg?v=202510310128 ]

【会社概要】

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp ）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc ）)