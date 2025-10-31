複合カフェ施設「自遊空間」で11月3日よりSAMANSAが見放題！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を展開する株式会社SAMANSA（本社：東京都、代表取締役：岩永祐一）は、株式会社ランシステム（本社：神奈川県横浜市　代表取締役社長：日高大輔）が全国で展開する複合カフェ施設「自遊空間」の一部店舗において、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」を2025年11月3日より導入開始することをお知らせいたします。





◆導入開始日
2025年11月3日（月）



漫画やゲーム、カラオケなどのコンテンツを自由に利用できる24時間365日営業のアミューズメント施設「スペースクリエイト自遊空間」のサービスの一環として、店内パソコンで「SAMANSA」のショート映画をお楽しみいただけるようになりました。本協業で、「SAMANSA」で提供しているアカデミー賞作品からSNSでの人気作品がいつでも、全国で見られるようになります。また、また、導入店舗は今後順次拡大し、全国のフランチャイズ店舗への展開も予定しております。




◆対象店舗
URL：https://jiqoo.jp/archives/21557/



◆視聴方法


店内パソコンの「動画・電子書籍」またはSAMANSAアイコンよりご視聴いただけます。


自遊空間とは


24時間営業で、インターネットにマンガにテレビ、オンラインゲームやビリヤードにダーツにカラオケ、卓球などの娯楽コンテンツを提供している複合カフェです。業態のリーディングカンパニーとして、北海道から九州まで全国で店舗を運営。業界のパイオニアたる長年の経験と実績で、どこでも変わらぬ自遊空間を体験していただけます。



SAMANSAとは


日本発のショート映画に特化した配信サービスです。


月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。


また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。



名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』　


ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/(https://samansa.com/)


iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602(https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602)


Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa)




会社概要


社名：株式会社SAMANSA


本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603


代表取締役：岩永 祐一


共同代表：遠山 孝行


設立日：2021年4月


事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営


コーポレートサイト： https://about.samansa.com/(https://about.samansa.com/)


サービスサイトURL：https://lp.samansa.com(https://lp.samansa.com)


YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about(https://www.youtube.com/@samansajp/about)


TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/(https://www.tiktok.com/@samansajp/)


Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/(https://www.instagram.com/samansajpn/)


X：https://x.com/samansajpn/(https://x.com/samansajpn/)


X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr(https://x.com/samansajpn_pr)　


お問合せ先：info@samanthajpn.com