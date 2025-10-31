複合カフェ施設「自遊空間」で11月3日よりSAMANSAが見放題！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を展開する株式会社SAMANSA（本社：東京都、代表取締役：岩永祐一）は、株式会社ランシステム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：日高大輔）が全国で展開する複合カフェ施設「自遊空間」の一部店舗において、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」を2025年11月3日より導入開始することをお知らせいたします。

◆導入開始日

2025年11月3日（月）

漫画やゲーム、カラオケなどのコンテンツを自由に利用できる24時間365日営業のアミューズメント施設「スペースクリエイト自遊空間」のサービスの一環として、店内パソコンで「SAMANSA」のショート映画をお楽しみいただけるようになりました。本協業で、「SAMANSA」で提供しているアカデミー賞作品からSNSでの人気作品がいつでも、全国で見られるようになります。また、また、導入店舗は今後順次拡大し、全国のフランチャイズ店舗への展開も予定しております。





◆対象店舗

URL：https://jiqoo.jp/archives/21557/

◆視聴方法

店内パソコンの「動画・電子書籍」またはSAMANSAアイコンよりご視聴いただけます。

自遊空間とは

24時間営業で、インターネットにマンガにテレビ、オンラインゲームやビリヤードにダーツにカラオケ、卓球などの娯楽コンテンツを提供している複合カフェです。業態のリーディングカンパニーとして、北海道から九州まで全国で店舗を運営。業界のパイオニアたる長年の経験と実績で、どこでも変わらぬ自遊空間を体験していただけます。

SAMANSAとは

日本発のショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/(https://samansa.com/)

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602(https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602)

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa)





会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/(https://about.samansa.com/)

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com(https://lp.samansa.com)

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about(https://www.youtube.com/@samansajp/about)

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/(https://www.tiktok.com/@samansajp/)

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/(https://www.instagram.com/samansajpn/)

X：https://x.com/samansajpn/(https://x.com/samansajpn/)

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr(https://x.com/samansajpn_pr)

お問合せ先：info@samanthajpn.com