TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』新作オンラインくじが「くじメイト」「どこプラ」で2ヶ月連続リリース！

株式会社アニメイトホールディングス

クオリティコンフィデンス株式会社（アニメイトグループ）は、オンラインくじサービス「くじメイト」（アニメイト通販）・「どこプラ」にて、TVアニメ『とある科学の超電磁砲T』の新作オリジナルグッズが手に入るオンラインくじを2ヶ月連続でリリースいたします。このたび、その第1弾となる「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part1」を2025年10月31日（金）12時より販売開始しました。

「ビーチバレー」をテーマに新たに描き下ろされた御坂美琴・食蜂操祈のイラストを使用したロングタペストリーや、ゆーぽん氏が描き起こしたちみキャラのアクリルキーホルダーなど全19種類のグッズをラインナップ。

さらに、「どこプラ」公式Xアカウント（https://x.com/dokoprize）ではくじ販売開始にあわせて、缶バッジ全種セットが当たるリポストキャンペーンも実施していますので、ぜひご参加ください。

そして、同日より2022年に発売した「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ」の再販売も開始いたしました。ぜひ併せてチェックしてください。

また、白井黒子・初春飾利・佐天涙子の描き下ろしイラストグッズをラインナップした新作くじ第2弾、「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part2」は、第1弾販売終了後の11月下旬より販売開始予定。続報にもご期待ください。

「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part1」 概要

●販売期間：2025年10月31日（金）12:00～2025年11月20日（木）23:59

●販売価格：1回770円（税込）

※送料等はサービスサイトをご確認ください。

■サービスサイトURL

くじメイト（アニメイト通販）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3285626/

どこプラ

https://www.dokoprize.com/

■賞品ラインナップ

［A賞］ロングタペストリー(全2種)

［B賞］アクリルスタンド(全2種)

［C賞］アクリルキーホルダー(全5種)

［D賞］缶バッジ(全10種)

［購入特典］缶バッジ（特典ver.）（全２種）

くじを10回ご購入毎に【缶バッジ（特典ver.）】どちらか1点（ランダム）をプレゼント！

※特典は各サービスサイトによって配布する条件が異なる場合がございます。

■リポストキャンペーン

「どこプラ」公式Xアカウントでは、「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part1」発売を記念して、抽選で2名様に缶バッジ全12種セットが当たる、プレゼントキャンペーンを実施中です。「どこプラ」公式Xのアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストしていただくことでご応募いただけます。

〈「『とある科学の超電磁砲T』オンラインくじ ビーチバレーStyle Part1」リポストキャンペーン〉 概要

●応募期間：2025年11月20日（木）23時59分まで

●賞品：缶バッジ全12種セット

●当選者数：2名

●応募方法：

・「どこプラ」公式Xアカウント（@dokoprize）をフォロー

・対象のキャンペーンポスト（https://x.com/dokoprize/status/1984093745655205978）をリポスト

●当選確認方法：当選者様にXのダイレクトメッセージでご連絡いたします。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

※期間中でも予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T