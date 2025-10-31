業務用家具通販のハストネット、自社ECサイトに「レビュー機能」を実装　～法人購買の“安心”を可視化。導入事例を通じた信頼性の高い選定体験を提供～

ハストネット株式会社

業務用家具の通販・卸売を行うハストネット株式会社（本社：東京都立川市、代表取締役：松下 恵司）は、自社ECサイト「HUSTNET」（https://hust.jp）において、2025年10月より商品レビュー機能を正式に導入致しました。

これにより、全国の飲食店・オフィス・商業施設などで、HUSTNETでご購入いただいた製品をご利用中の法人・店舗オーナーの使用感を、商品ページ上で閲覧できるようになります。

レビューを通じて、業務用家具選定における“現場のリアルな声”を可視化し、より安心で信頼性の高い購買体験を提供します。

■ 背景：業務用家具分野で求められる「使用者の声」

家庭用家具ECでは一般的となっているレビュー機能ですが、業務用家具分野では、導入事例や使用感を共有する仕組みが十分に整っていませんでした。

ハストネットは、飲食店・オフィス・医療・宿泊施設など幅広い業態への導入実績を持つ中で、「他の事業者の使用感を参考にしたい」という声を多数受けていました。

今回の機能実装により、導入実績をレビューという形で共有するプラットフォームを整備し、法人購買における安心感の向上を目指します。

■ 特徴１.：シンプルで分かりやすいレビュー設計

レビューは5段階の★評価と、500文字以内の自由記述欄を採用。

法人・店舗オーナーが、実際に使用した感想や設置後の印象を自由に投稿できます。

レビュー内容は、納品後の耐久性・座り心地・デザイン・納期対応など、“現場でのリアルな使用感”を伝える情報源として活用できます。

※画像投稿機能は現在非対応ですが、今後のアップデートで対応を検討しています。

■ 特徴２.：ショールーム来場者のリアルな声も公開中

立川のランドマークGREEN SPRINGS内に位置するハストネットショールームでは、実際に家具を体感した来場者様が、Googleマップ上でレビューを投稿しています。

これらのレビューは、接客対応や家具の使用感を反映したリアルな声として、多くのお客様に参考にされています。

今後は、サイト上の製品レビューとあわせて、オンライン・ショールーム双方での体験を通じ、信頼性の高い情報発信を目指します。

■ 特徴３.：SEOを意識した構造化データ対応

レビュー情報は、Googleが推奨するProduct構造化データ（schema.org）形式で登録されています。

これにより、検索結果に★評価が表示され、「業務用家具 レビュー」「店舗家具 口コミ」などの検索流入拡大が期待できます。

■ 今後の展開

ハストネットでは、レビュー機能を軸とした導入事例データベースの拡充を計画しています。

今後は以下の取り組みを通じて、業務用家具選定における“信頼性の高い情報基盤”の構築を進めてまいります。

- 写真付きレビューを活用した自動事例ページ生成- 業態別レビューランキングの公開- 満足度データの可視化・分析

■ ハストネット株式会社について

会社名： ハストネット株式会社

所在地： 東京都立川市緑町 3-1 GREEN SPRINGS W2 3F

代表者： 代表取締役 松下 恵司

事業内容： 業務用家具の企画・製造・販売・EC サイト運営

URL： https://hust.jp

ショールーム：GREEN SPRINGS W2 3F

お問い合わせ：info@hust.jp