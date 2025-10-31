NMNの養庵堂｜阿部養庵堂薬品が中国最大級展示会『第8回 中国国際輸入博覧会（CIIE2025）』に出展

株式会社 阿部養庵堂薬品

日本におけるNMN（※1）の食品認定を実現したパイオニア企業、株式会社阿部養庵堂薬品（所在地：東京都足立区、代表取締役：阿部朋孝）は、2025年11月5日（水）～10日（月）に中国・上海で開催される『第8回 中国国際輸入博覧会（CIIE2025）』に出展いたします。

本イベントでは、養庵堂初となる美容ドリンク「恋せるお肌(https://shop.abeyoando.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=KOIHADA30_1)」や、今秋デビューのクリニック専用ブランド「YP（Yoando for Professional）」をはじめ、NMNサプリメント、NMN配合スキンケア、ペット用NMNサプリメントなど、阿部養庵堂薬品の多彩な製品ラインを一堂にご紹介いたします。

【出展概要】

会期：2025年11月5日（火）～11月10日（日）

会場：国家会展中心（上海）(https://www.neccsh.com/cecsh/)

National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

住所：中国 上海市 青浦区 松沢大道333号(https://share.google/QA9ZFQ4a6eUEK5ohV)

No. 333, Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai

出展エリア：医療機器・医薬保健エリア（Medical Equipment & Health Care Products）

ブースNo.：2.2C2-02

公式サイト：https://www.ciie.org/zbh/en/

展示ラインナップ

■伝統と革新の融合美容ドリンク「恋せるお肌」：First Reveal

エクソソームを含むプラセンタや羊膜エキスなどの美容サポート成分に、ザクロ・燕の巣・真珠末といった素材を組み合わせた美容ドリンクです。

Ex Beauty Drink 恋せるお肌

■クリニック向けブランド「YP（Yoando for Professional）」：First Reveal

施術後の肌にも配慮した低刺激設計で、エイジングサインに着目したスキンケアシリーズ。

医療機関での使用を想定し、高純度NMNを核に開発された高機能ラインです。

YP（Yoando for Professional）

■日本国内製造の高純度β‐NMN配合のプレミアムライン

長年にわたり培ってきた技術と厳選素材へのこだわりから生まれた、阿部養庵堂薬品を代表するシリーズです。上質なライフスタイルに寄り添う多彩なラインナップをご用意しています。



・圧倒的NMN配合量を誇る、パウダータイプNMNサプリメント(https://www.abeyoando.co.jp/brands/yoando/nmn-supplement)

・高品質美容や活力サポートなど、目的に合わせて選べるカプセルタイプNMNサプリメント(https://www.abeyoando.co.jp/brands/yoando/nmn-supplement)

・リポソーム化NMN配合導入美容液「NMN 13 Serum(https://www.abeyoando.co.jp/brands/yoando-skincare/nmn-13-top)」

・ペット用NMNサプリメント「agene（エイジーン(https://www.abeyoando.co.jp/brands/agene/agene-top)）」

パウダータイプNMNサプリメントカプセルタイプNMNサプリメント

NMN配合導入美容液「NMN 13 Serum」ペット用NMNサプリメント「agene（エイジーン）」

【出展の背景】

阿部養庵堂薬品は、創業以来「人々の健やかな毎日を支える素材の探究」を使命に掲げ、

長年にわたりNMNの研究および製品開発に取り組んでまいりました。今回のCIIE2025出展を通じ、日本発のNMN関連製品の価値を世界へ発信し、アジアをはじめとするグローバル市場でのパートナーシップ拡大を目指します。



【CIIE（中国国際輸入博覧会）について】

中国最大規模の国際展示会であり、世界各国から企業・政府関係者が集う貿易促進イベント。

第8回となる2025年は、健康・美容・先端テクノロジー分野への注目が一層高まっています。

───────────────

株式会社阿部養庵堂薬品について

───────────────

阿部養庵堂薬品は、300年近く受け継がれてきた東洋医学の知恵を、西洋医学の知識と融合させながら、美と健康に寄り添う製品をお届けしてきました。長い歴史の中で培われた着想と革新的な技術を組み合わせ、独自の養生思想を通じて、他では得られない特別な体験を提供しています。

私たちのミッションは、「伝統と科学を融合させ、持続可能な美と健康を追求する」こと。

単なる外見の美しさにとどまらず、内面から輝く心の豊かさを育むことも目指しています。

公式サイト：https://www.abeyoando.co.jp/

──────────

公式サイト・SNS

──────────

・コーポレートサイト

https://corp.abeyoando.co.jp/

・公式オンラインストア

https://www.abeyoando.co.jp/

・ブランドInstagram

https://www.instagram.com/abeyoando_jp/

（※1） ニコチンアミドモノヌクレオチド

株式会社 阿部養庵堂薬品

■Brand Concept

「年齢という概念にとらわれず、いつまでものびやかに美しく。」

思い描いた夢に向かって、常にトライできる軽やかな心身を。

そんな一人ひとりの願いに寄り添い、健康や美の課題と向き合い、

人類を始めとする森羅万象に優しい先端科学で解決へと導きたい。

1731年の創業時から受け継がれてきた情熱で、私たちが目指すもの。

それは、誰もが生涯にわたり、強く煌めき続けることのできる社会です。



■株式会社阿部養庵堂薬品リンク一覧

コーポレートサイト：https://corp.abeyoando.co.jp/

公式オンラインストア：https://www.abeyoando.co.jp/

最新情報：https://www.abeyoando.co.jp/publications/news

Instagram：https://www.instagram.com/abeyoando_jp/



■ 会社概要

代表者：代表取締役 阿部朋孝

所在地 ： 〒120-0022 東京都足立区柳原1－5－4 YAK北千住ビル

創業 ： 1731年

設立 ： 1984年12月

事業内容 ： 健康食品の卸売・小売・受託製造、サプリメントの加工、健康食品・原材料の輸入、化粧品の卸売・小売・受託製造、化粧品の加工、原材料の自社研究