¡È£Á£Ã£Ô£É£Ï£Î¡ªÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡Ø～ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£Ô£Ö～³ú¤ß¤·¤á£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤òÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡ª
¢£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦£Â£Ó¡¦£Ã£Ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡ÈALL TBS¡É¤Ç¼è¤êÁÈ¤à£Ó£Ä£Ç£ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤Ç¤Ï£±£±·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î£·Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö£Ó£Ä£Ç£ó¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¥¦¥£ー¥¯¡×¤È¤·¤Æ£Ó£Ä£Ç£ó¤ÎÁ´¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤ÎÂè£±£±ÃÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤ËÆüËÜ¤ÎÌ±Êü³Æ¶É¤ËÀè¶î¤±¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¡¢£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡¢£Â£Ó-£Ô£Â
£Ó¡¢£Ã£ÓÊüÁ÷£Ô£Â£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¡¢£Ê£Î£Î³Æ¶É¡¢³ÆÈÖÁÈ¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TVer¡¢
YouTube ¤Ê¤ÉÇÛ¿®¤Ç¤â´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈALL TBS¡É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¡£
º£²ó¤âÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¿Ê¤à£Ó£Ä£Ç£ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±£±·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±»þ£³£°Ê¬¤«¤é¡Ø～ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£Ô£Ö～³ú¤ß¤·¤á£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤òÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤Ï¥³¥á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿°ìÇ¯¡ª Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø£Ô£È£Å £Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤Î¥³ー¥Êー¡Ö½ÐÄ¥¡ª°Â½»¤¬¤¤¤¯¡×¤Ç¤Ï¥³¥áºî¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î°ì¼¡»º¶È¤ËÃíÌÜ¡ªÇÀ¶È¡¦µù¶È¡¦ÃÜ»º¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡ÈÌ²¤ì¤ë¤ªÊõ¿©ºà¡É¤òÈ¯·¡¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÀäÉÊÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡ª
ÅÁÅý¤Îµ»¤äºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¿©ºà¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢£Ê£Î£Î³Æ¶É¤ÎÌ¾Êª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¸½ÃÏ¼èºà¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤Ï¡¢£Ó£Ä£Ç£ó¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·¼ÌØ¡Ê£²£°£²£°Ç¯～£²£°£²£²
Ç¯¡Ë¡¢£Ó£Ä£Ç£ó¤Î¶½Ì£¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·¼È¯¡Ê£²£°£²£³Ç¯～£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤òÌÜÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£µÇ¯¤Îº£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö£Á£Ã£Ô£É£Ï£Î¡ªÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¡Ê£Á£Ã£Ô£É£Ï£Î¡Ë¤òÂ¥¤¹¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© £Ô£Â£Ó¤ÇÆ¯¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ø£Î¥¹¥¿¡Ù¡Ø£î£å£÷£ó£²£³¡Ù¡Ø£Ô£È£Å £Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡Ø¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥åー¥¹¥¥ã
¥¹¥¿ー¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¡ª ¤³¤Î½©¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â£Ó£Ä£Ç£ó¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ª ¤³¤Î½©¤Ï¤¸¤á¤Æ£Ó£Î£ÓÏ¢Æ°´ë²è¡Ö£Á£Ã£Ô£É£Ï£Î¡ª£²Âò¤É¤Ã¤Á¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡££Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¤ä£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡¢£Â£ÓŽ°£Ô£Â£Ó¡¢£Ã£ÓÊüÁ÷£Ô£Â£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£±£°·î´ü¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤é¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡ª ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Î»²²Ã¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤âÏ¢Æ°¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç£Ó£Ä£Ç£ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â£Ê£Î£Î·Ï£²£¸¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é£Ó£Ä£Ç£ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Æ°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿£Ó£Ä£Ç£ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¹¾ì 2025 ½©¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢£±£±·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¤Ï ¡ôÌ¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó ¤À¡ª¡×¡££±£°²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È
£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡§https://www.tbs.co.jp/SDGs_week/
£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡§https://www.tbsradio.jp/sdgs-week/
£Â£Ó-£Ô£Â£Ó¡§https://bs.tbs.co.jp/SDGs_week/
£Ã£ÓÊüÁ÷£Ô£Â£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ð¥Ù¤ë¡ª-MATSURI ¤¬ BBQ ¤ÇÃËËá¤-¡Ù¡§https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3191/
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¹¾ì 2025 ½©¡×¡§https://www.tbs.co.jp/SDGs_portal/chikyu_egao_hiroba/
¢££Ô£Â£Ó·Ï £Ó£Ä£Ç£óÂç»È¤Ï£²¿Í¤Î£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー ¿ù»³¿¿Ìé¡õÆüÈæËã²»»Ò
º£²ó¤Î¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂç»È¤Ï¡¢¿ù»³¿¿Ìé£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÈÆüÈæËã²»»Ò£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£±£·¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë£Ó£Ä£Ç£ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢£±£·¿Í¤Î£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ê£±£·Ì¾¡Ë¡ä
£±±§²ì¿À¥á¥° £²¸ÅÅÄ·É¶¿ £³º´¡¹ÌÚÉñ²» £´ÎÉ¸¶°ÂÈþ £µµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò £¶ã·Æ£¿µÂÀÏº £·¼ãÎÓÍ»Ò
£¸¹âÌø¸÷´õ £¹Æî¸å°É»Ò 10 ¼Ä¸¶ÍüºÚ 11 ÅÄÂ¼¿¿»Ò 12 ¾®Âô¸÷°ª 13 ÆîÇÈ²í½Ó 14 ´îÆþÍ§¹À
15 ¸æ¼êÀöºÚ¡¹ 16 ±ºÌî²êÎÉ 17 ¶áÆ£²Æ»Ò
¢££Ô£Â£Ó·Ï £Ó£Ä£Ç£óÂç»È¥³¥á¥ó¥È
¡ã¿ù»³¿¿Ìé£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä
º£²ó¡¢Âç»È¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë£Ó£Ä£Ç£ó¡É¡£°ÜÆ°¤Ï¼«Å¾¼Ö¡¢ÀöÂõ¤Ë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¹©É×¤â¡¢°Õ¼±¤¹¤ì¤ÐÃÏµå¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆüÈæËã²»»Ò£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä
£Ó£Ä£Ç£ó¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡É¤ËÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÎÙ¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¡¢¤´ÈÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë£Ó£Ä£Ç£ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤òË«¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢££Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×¤Î¼ç¤Ê£Ó£Ä£Ç£ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¤Ë¹ñÏ¢¡Ö£Ó£Ä£Ç¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë½ðÌ¾¡££²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï£Ô£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡¢£Â£Ó-£Ô£Â£Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë£Ó£Ä£Ç£ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë£×£Å£Å£Ë¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ£Ó£Ä£Ç£ó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Ô£Â£ÓÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢£Ô£Â£ÓÀÖºä£Á£Ã£Ô¥·¥¢¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÎÏ¤ò£±£°£°¡óºÆ¥¨¥Í²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤Ë£Ô£Â£ÓÊüÁ÷¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀÖºä¥µ¥«¥¹Ê¸²½»ÜÀß¡¢£Ô£Â£ÓÎÐ»³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼çÍ×£³»ÜÀß¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»È¤¦ÅÅµ¤¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¿·²ñ¼Ò¡ÖTBS Green Transformation¡×¤òÀßÎ©¡££Ô£Â£Ó¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡Ö±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡×¤Ê¤É¤Î·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ¤äÇÀ¶È¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ»ö¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×³°¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó
¡ÚTBS¡ÛÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊYouTube¡Ë
https://www.youtube.com/channel/UCKzDqm0QU4NWaeCo_2m3rrw
ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤Ö¤ä¤¡ÊX¡Ë
@tbsSDGs¡Ê https://twitter.com/tbssdgs ¡Ë
ÃÏµå¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë WEEK¡ÊInstagram¡Ë
tbsdgs¡Ê https://instagram.com/tbsdgs/ ¡Ë