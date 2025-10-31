“海事・舶用の製造・運用・品質証跡を、AIでつなぐ時代へ”「AI MarineTech on IDX」リリース ～ 船舶・舶用機器業界向けに、設計・製造・規制対応・ESG管理を統合AI化 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、造船会社、舶用機器メーカー、海事商社向けに、業界の専門知識とノウハウをAIで活用し、品質・設計・工程・輸出管理・ESGデータを一気通貫でAI管理できる業界特化型ソリューション『AI MarineTech on IDX』をリリースしました。
AI孔明 on IDXを基盤とし、海事・舶用業界に特化したナレッジテンプレートにより、熟練工の知識継承と業務効率化を支援します。
■AI MarineTech on IDX の主な特徴
造船・舶用業界の実務に即した専用テンプレートを標準搭載
・設計図・船級仕様書管理支援：図面・設計変更に関する質問応答とナレッジ検索
・製造工程・品質記録管理支援：溶接・塗装・組立工程のベストプラクティス共有
・制対応支援 ：IMO規制（MARPOL、SOLAS等）の要点整理と確認事項
・部品調達・工程管理支援：トレーサビリティ管理のノウハウとチェックリスト
・ESG対応支援：環境データ管理と報告書作成のガイダンス
・技術継承支援：現場ノウハウ × ベテランの知見を文書化して、作業基準書・教育Q&A生成
■「安全・品質・規制対応 × 技術継承」を一元化するAI基盤
AI MarineTech on IDX は、グローバルな船舶市場に対応する海事・舶用産業のために設計された統合AIソリューションです。海事・舶用産業の専門知識をAIで活用のための業界特化型のナレッジテンプレートにより、以下の課題解決を支援します。
- ベテラン技術者の知識継承
- 規制対応業務の効率化
- 品質管理ノウハウの標準化
- ESG対応準備の支援
国内造船所・大手メーカーから地域中小造船所・協力企業まで、幅広く活用できます。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界導入事例・業界テンプレート例・プロンプト例を掲載中です。
■詳細・トライアルお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/marine/
■無料PoC・業界課題ヒアリング実施中
「ベテランの知識が属人化」「IMO対応や証跡準備が手間」「ESG要求に備えたい」 といった業界課題に即したテンプレート開発・PoC設計をご支援します。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
