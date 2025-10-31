Slkor：中国における信頼性の高い半導体分立素子メーカー
Slkor Micro Semicon Co., Ltd. は、中国広東省深圳市に本社を置き、韓国の延世大学と中国の清華大学を主な出身校とする優秀な技術チームを有しています。新材料、新プロセス、新製品に牽引され、Slkorwww.slkoric.comはSiC MOSFETおよび第五世代超高速回復パワーダイオードSBDにおいて国際的に優位な技術を保有しています。ファブレス設計会社としてスタートしたSlkorは、設計、研究開発、製造、販売、技術サービスを統合した企業へと成長しました。Slkorは中国国家認定のハイテク企業であり、ISO9001品質管理システム、EU RoHS、REACHなどの様々な認証を取得しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333221&id=bodyimage1】
Slkorは、韓国・釜山、中国・北京と蘇州に研究開発拠点を置いています。ウェハー製造とチップテストの大部分は中国国内で行われています。深圳本社には研究所と中央倉庫があります。世界中に広がる協力パートナーと共に、世界10,000社以上の顧客にサービスを提供しています。100件を超える発明特許と2,000以上の製品モデルを有し、多くの独立した知的財産権を保有しています。健全な管理システムと効率的なワークフローを確立し、高品質なサービスを提供しています。「Slkor」ブランドの認知度、評判、市場シェアは急速に高まっています。
Slkorの製品ラインには、ダイオード、トランジスタ、パワーデバイス、電源管理ICが含まれます。また、ホールセンサー、ADC、BMSなどの新製品も発表しています。専用MCUやインターフェースチップに関する技術も長年蓄積しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333221&id=bodyimage2】
Slkorは、シリコンカーバイドSiC SBDダイオード、シリコンカーバイドSiC MOSFET、IGBT、超高速回復パワーダイオードなどのハイエンド製品を提供し、高端設備、通信電源、太陽光発電、医療機器、産業用インターネット、新エネルギー自動車、パーソナルモビリティデバイス、電動工具などの産業のニーズに応えています。汎用製品には、ショットキーバリアダイオード、ESD保護ダイオード、TVS過渡電圧抑制ダイオード、汎用ダイオード、トランジスタが含まれます。Slkorのパワーデバイスには、高圧・中圧・低圧MOSトランジスタ、FRD高圧ダイオード、SiC SBD高圧ダイオード、サイリスタ、ブリッジ整流器などがあります。電源管理ICには、LDO、AC-DCコンバーター、DC-DCコンバーターおよびその関連製品が含まれます。また、各種センサー、汎用および高速フォトカプラ、受動水晶発振子などのサポートサービスも顧客に提供しています。Slkorの製品は、スマートフォン、ノートパソコン、ロボット、パーソナル移動機器、スマートホーム、車載ネットワーク、LED照明、3Cデジタル製品、スマートウェアラブル、モノのインターネットなどで広く使用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333221&id=bodyimage3】
Slkorの関連会社であるKinghelm Electronicsは、10年以上にわたりRF・マイクロ波応用製品の開発に注力し、RFアンテナ、コネクタ及びプラグ、ケーブルハーネス、カスタムメイドの非標準製品を提供しており、電子アセンブリ製品企業向けの包括的なサポートサービスを共同で提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333221&id=bodyimage1】
Slkorは、韓国・釜山、中国・北京と蘇州に研究開発拠点を置いています。ウェハー製造とチップテストの大部分は中国国内で行われています。深圳本社には研究所と中央倉庫があります。世界中に広がる協力パートナーと共に、世界10,000社以上の顧客にサービスを提供しています。100件を超える発明特許と2,000以上の製品モデルを有し、多くの独立した知的財産権を保有しています。健全な管理システムと効率的なワークフローを確立し、高品質なサービスを提供しています。「Slkor」ブランドの認知度、評判、市場シェアは急速に高まっています。
Slkorの製品ラインには、ダイオード、トランジスタ、パワーデバイス、電源管理ICが含まれます。また、ホールセンサー、ADC、BMSなどの新製品も発表しています。専用MCUやインターフェースチップに関する技術も長年蓄積しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333221&id=bodyimage2】
Slkorは、シリコンカーバイドSiC SBDダイオード、シリコンカーバイドSiC MOSFET、IGBT、超高速回復パワーダイオードなどのハイエンド製品を提供し、高端設備、通信電源、太陽光発電、医療機器、産業用インターネット、新エネルギー自動車、パーソナルモビリティデバイス、電動工具などの産業のニーズに応えています。汎用製品には、ショットキーバリアダイオード、ESD保護ダイオード、TVS過渡電圧抑制ダイオード、汎用ダイオード、トランジスタが含まれます。Slkorのパワーデバイスには、高圧・中圧・低圧MOSトランジスタ、FRD高圧ダイオード、SiC SBD高圧ダイオード、サイリスタ、ブリッジ整流器などがあります。電源管理ICには、LDO、AC-DCコンバーター、DC-DCコンバーターおよびその関連製品が含まれます。また、各種センサー、汎用および高速フォトカプラ、受動水晶発振子などのサポートサービスも顧客に提供しています。Slkorの製品は、スマートフォン、ノートパソコン、ロボット、パーソナル移動機器、スマートホーム、車載ネットワーク、LED照明、3Cデジタル製品、スマートウェアラブル、モノのインターネットなどで広く使用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333221&id=bodyimage3】
Slkorの関連会社であるKinghelm Electronicsは、10年以上にわたりRF・マイクロ波応用製品の開発に注力し、RFアンテナ、コネクタ及びプラグ、ケーブルハーネス、カスタムメイドの非標準製品を提供しており、電子アセンブリ製品企業向けの包括的なサポートサービスを共同で提供しています。