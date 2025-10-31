サウンド・ウェルネス ラボ（デラ）と、TANAKA未来研究所（田中貴金属グループ）のコラボによる新作『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Xmas』が2025年10月31日より配信開始。
サウンド・ウェルネス ラボ（デラ）と、TANAKA未来研究所（田中貴金属グループ）の共同制作による、シリーズ初のクリスマス作品が誕生。純金や銀など“本物の貴金属音”が奏でる、奇跡の聖夜『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Xmas』を2025年10月31日より、各種音楽配信サービスにて配信スタート。
心と身体にやさしい音楽を届けて半世紀。
株式会社デラから、貴金属が奏でる奇跡の響きをクリスマスに--
『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Xmas』をリリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333219&id=bodyimage1】
本シリーズは、金・銀・プラチナ・パラジウムなど実際の貴金属の音を収録し、その“純粋な金属音”のみで構築した世界初の音楽作品です。
シリーズ第4弾となる今作では、「クリスマス」をテーマに、誰もが知る名旋律を中心に構成。
貴金属が奏でる透明で荘厳な響きが、聖夜の街と聴く人の心を静かに照らします。
サウンドデザインを手掛けたのは、JAL機内リラックス音楽チャンネルなどを手がける作家・Mitsuhiro氏。
貴金属一つひとつの特性を丹念に理解し、金属と感性を融合させた繊細なサウンドスケープを構築。
透明感あふれる神秘的な音使いで、聴く人の心拍や呼吸を穏やかに整えます。
デラが創業以来追い求めてきた「癒しの音楽」は、貴金属という新たな素材との出会いによって“ラグジュアリー・ウェルネスサウンド”へと進化しました。
伝統と革新が共鳴する特別な作品が、あなたのクリスマスを静寂と輝きで包みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333219&id=bodyimage2】
[収録トラック]
1. もろびとこぞりて ～ ゴールド・サウンド
2. We wish you a Merry Christmas ～ シルバーカッパー・サウンド
3. きよしこの夜 ～ シルバー・サウンド
4. Jingle Bells ～ アンサンブル・サウンド
[商品情報]
商品名： プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Xmas
編曲： Mitsuhiro
収録時間： 約10分（全4曲）
JAN： 4961501655532
商品番号： DLTA-8504
発売日： 2025年10月31日（金）
発売元： 株式会社デラ
配信リンク：https：//lnk.to/DLTA-8504
商品ページ：https：//www.della.co.jp/products/dlta-8504
[Staff]
All Arranged & Performed by Mitsuhiro
Producer：
Takeshi Ishibashi, Ph.D. （TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.）
Masahiro Ito （TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.）
A&R Director： Kunihito Ikeda
Precious Metal Engineer：
Kazunari Shirakura （TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.）
Recorded at TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd. Tomioka Plant
Recording & Mastering by Kunihito Ikeda （Della Studio）
Coordinator & Promoter： Jun Minobe （GRAINS）, Sekizawa Nobuyuki （GRAINS）
Special Thanks：
Kazuharu Yoshida （TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.）
Executive Producer （Sound）： Hideo Utsugi （Della Inc.）
Executive Producer （Metal）： Frank Koichiro Tanaka （TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333219&id=bodyimage3】
