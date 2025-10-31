『城とドラゴン』で新キャラ“剣士ひめ （CV: 花井美春）”が10月31日（日）19:00より「アバたま」に登場！剣士を使うほど強くなる！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、人気のガールシリーズの新キャラとなる“剣士ひめ”が10月31日（金）19:00よりゲーム内に登場することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333216&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
10月31日（金）19:00、『城ドラ』大人気の「ガールシリーズ」より新キャラ“剣士ひめ（CV: 花井美春） ”がアバたまに登場します。コスト1の大型進撃キャラで、バトル中に “剣士”と名の付くキャラ（剣士・重剣士・カエル剣士・ふとっちょ剣士・竜剣士レードラ・ネズミ剣士）が敵味方問わず倒されるごとに「祈り剣士」が蓄積して性能が強化。スキル「イノリノヒトフリ」で溜まった「祈り剣士」を消費し、大きな範囲攻撃を繰り出します。登場を記念し、クリアすると「限定お着替え」や「BGM」、「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」、「ヒメヒメのアバたまチケット」最大5枚などがもらえる「ログインボーナス」も開催！イベントに参加して新キャラクターの登場をお祝いしましょう！
「アバたま」に新キャラ“剣士ひめ”が登場！
「アバたま」に人気の「ガールシリーズ」より、新キャラ“剣士ひめ”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「日常の気持ち」「うさぎな気持ち」「戦いの気持ち」「赤竜の気持ち」「聖なる気持ち」の順でお着替えが手に入ります。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333216&id=bodyimage2】
『城ドラ』公式サイトでは「剣士ひめ」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/ftg/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333216&id=bodyimage3】
「アバたま」から重複して入手することでお着替えを手に入れることができ、能力がわずかに上昇します。
※能力についてはお着替えを変更しなくても、獲得した時点で数値が累積されパラメータが強化されます
「剣士ひめ登場ログインボーナス」
10月31日（金）19:00より、ゲームにログインすると、「ヒメヒメのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる「剣士ひめ登場ログインボーナス」を開催いたします。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2025年10月31日（金）19:00 ～ 11月13日（木）23:59
■配布アイテム
1日目：ヒメヒメのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：ヒメヒメのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：ヒメヒメのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：ヒメヒメのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：ヒメヒメのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
