地元のお子様と一緒に体験！！ 川越プリン（川越いも）の原料の地元『川越いも』の芋堀りイベント開催 マツコの知らない世界にも出演されたさつまいもスイーツマニア『なこくん』さんがスペシャルゲスト！！
☆川越プリンで使用している『川越いも』を地元のお子様と一緒に芋堀り体験
川越プリンでは毎年この時期に恒例行事としています、地元のお子様と一緒に芋堀り体験を今年も11月1日（土）に開催をいたします。『富の川越いも』と言われる川越の地域で採れる川越いもを地元のお子様を招いて『江戸屋弘東園』にて行います。
地元のお子様に楽しんで地元のお芋を見て、掘って、食べてもらう事を目的に7年前から始めた『芋堀り』です。毎年笑顔で『楽しかった』との声を聴ける事が『川越プリン』のスタッフ一同の励みになります。
そして今年は『マツコの知らない世界』にも出演されたさつまいもスイーツマニアの『なこくん』さんもスペシャルゲストでご参加いただけます。
☆なこくん instagram
https://www.instagram.com/oimo.jp
☆江戸屋弘東園HP
https://edoya-koutouen.com/
☆川越・蔵造りの町並みに初の“プリン専門店”としてオープン
『川越プリン』は、２０１８年７月１１日に、川越・蔵造りの町並みに初の“プリン専門店”として開業いたしました。
“伝統的建造物群保存地区”である“蔵造りの町並み”は、建築技術を駆使した懐かしくも素晴らしい建物が今も多く残されており、その歴史的にも素晴らしい景観に魅せられて、連日多くの観光客の方々が訪れております。
このような地域のど真ん中に誕生いたしました『川越プリン』は、この地域では大変珍しい “新築の木造建物”であり、町並みの雰囲気に溶け込み、レトロでありながらもモダンでポップな設えの店舗の外観は常に多くのお客様の注目を集めており、当店自慢のプリンやソフトクリームを片手に、店舗や看板を背景に記念撮影をされる方々も多くいらっしゃり、フォトスポットにもなっております。
これからも『川越プリン』が地元に根づき、観光地・川越の更なる魅力アップにつながるよう展開して参ります。
☆商品は全て一つ一つ手作り
プリンは店舗併設の工房で職人が一つ一つ手作り。国産の牛乳と卵、また、天然のバニラビーンズを使用したとろけるようななめらかさが特徴のプリンです。
最高級とされるマダガスカル産の天然バニラビーンズを、“莢”一本一本から丁寧に取り出し、豊かな風味を醸し出すために惜しみなくふんだんに使用するなど、味に対する一切の妥協はいたしません。
また、徹底した衛生管理・温度管理・時間管理など、“美味しさ”と“お客様に対する食の安全”へのこだわりが、多くのお客様にご支持いただける結果へとつながったと自負しております。
☆地域を大切に
昨年度は、なめらか食感のプリンに加え、ノスタルジックな町並みの雰囲気にマッチした商品として卵の魅力を前面に押し出した、素朴で昔懐かしい雰囲気の少し固めのプリン『小江戸レトロ』や、地域で人気のコーヒーショップより、厳選され焙煎にこだわった風味豊かなコーヒー豆を仕入れ、その魅力を最大限に生かし、香り・コク・苦味・酸味のバランスが引き立ったコーヒーゼリーに仕立てて、当店自慢のプリンに載せた『小江戸コーヒーゼリー』を発売し、“小江戸川越ならではのご当地商品”を充実させて、地域と共により一層盛り上がっていきたいと考えております。
