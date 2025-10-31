地元のお子様と一緒に体験！！ 川越プリン（川越いも）の原料の地元『川越いも』の芋堀りイベント開催 マツコの知らない世界にも出演されたさつまいもスイーツマニア『なこくん』さんがスペシャルゲスト！！

