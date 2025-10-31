「東京国際映画祭の壁」国際メディアが直面した「閉鎖性」と「不信感」
第38回東京国際映画祭。 世界の優れた作品とクリエイターが集う場で、我々が感じたのは、熱狂ではなく、日本の映画祭運営が持つ「硬直性」と「海外メディアへの横柄さ」だった。 海外のプレスや映画関係者が「日本の国際映画祭には行きたくない」と漏らす背景には、日本社会特有の過剰な忖度がある――。 本記事で前回に引き続き、日本映画界の病巣に切り込んでいく。
「世界に誇れる日本文化のあり方を世界に広めたい」という純粋な思いは、現場で次々と立ちはだかる「壁」に阻まれた。 ベネチアやカンヌを始めとする世界の映画祭を知るモナコウィークインターナショナルの視点から、日本の映画祭が抱える深刻な問題点をレポートする。
現場で起きた不信の連鎖
取材を行ったのは、欧州ジャーナリスト連盟会員で、日本外国特派員協会メンバーでもある国際ジャーナリストの樽谷大助氏（モナコウィークインターナショナル代表）。かなりの経費をかけての取材だが、今回、以下のような対応に直面したという。
中年女性スタッフの金切り声と怒号が会場に響き渡る 一体何が起こったのか――
それはシア・ハオ監督作品「オペレーターNo.23」のワールドプレミア上映の会場で発生した。
弊社インターンの女子大学生がシア・ハオ監督にサインとセルフィーを求め、監督は快くサインと撮影に応じてくれたが、写真撮影に応じた直後、中年女性のスタッフが血相を変えて「何やってるんですか！ココでおかしいでしょう！」と声を荒げて高圧的に制止。
また、シア・ハオ監督も日本国内ではそれほど知られている方ではなかった為か、ムービーの取材班は弊社以外には存在しなかった。フォトセッションの後はビデオ撮影に移行するのが習わしだが、突然「やらなくていい」という声が響き渡り、突然の中止となる異常事態に見舞われた。急遽監督が退場させられ、予定していた動画撮影ができなくなってしまった。 事前に誘導スタッフから撮影手順の説明を受け待機していたにもかかわらずである。
その後、スタッフ責任者らに取り囲まれ、取材機材（最新のiPhone使用）や取材希望数の多さ、サインの件を巡って難癖ともとれる言葉を浴びせられた。
ついには「プレスパスを出さない」という脅しめいた言葉までされたという。
これは一体どういうことか？明確な「ルール」の提示もないまま「謎の審判」が下される
東京国際映画祭のプレスセンターにおいて「取材希望は多く出して良い」「ダブった場合はキャンセルをしてくれればいい」と案内されていたにもかかわらず、現場ではなぜか「入れすぎ」と責められる謎のダブルスタンダードに、現場での動揺は広がるばかりであった。
弊社記者があらかじめ、それについての可否は確認した上での取材申請ではあった。 取材希望を多く出した背景には、申請してもほとんど通らないこともあり、「取材希望が殺到してるなら多く申請するしかない」と考えてのことである。
これは今だからわかることだが、意図的に弊社による取材申請を恣意的に却下していた可能性が見て取れる。 「流石にそこまではしないだろう」と思ってはいたが、彼らの態度を見ると、恣意的に取材許可のコントロールをしていたことは濃厚になった瞬間だった。
筆者の「流石にそこまではしないだろう」という希望的観測は、どこまでも楽観的な感覚であったということである。
