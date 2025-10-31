「熊検知AIカメラ」導入前に試せる 最大2週間のお試し提供を開始／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年10月31日より、AIが熊を検知してスマートフォンへリアルタイム通知を行う「熊検知AI」について、多くの反響とお問い合わせを受け、導入前に最大2週間のお試しができる期間を設けました。
https://www.trinity4e.com/ai/bear-detection/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251031_ai
※製品の外観は予告なく変更となる場合があります。
■ネット環境がなくても設置可能 山間部でも使える「熊検知AI」
「熊検知AI」は、AIカメラが熊を自動で検知し、スマートフォンへリアルタイムで通知するAIカメラシステムです。
SIMルーターを同梱しているため、通信環境の整っていない山間部や農地でもご利用いただけます。
電源さえあれば、専門工事を必要とせずDIYで簡単に設置することが可能です。
■反響を受け、導入前に試せる 最大2週間のお試し提供を開始
多くの反響を受け、「熊検知AI」を実際の環境でお試しいただける最大2週間の無償お試しを実施します。
導入前に、検知性能や操作性、通知の精度などを実際の環境でご確認いただけます。
※お試しの対象は法人・自治体・団体様となります。
※機器の返送料はお客様のご負担となります。
※期間やお申し込み方法などの詳細は、お問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-988-551
メールフォーム：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
■初期費用0円 月額14,000円（税込15,400円）から導入可能な4プラン
「熊検知AI」は、初期費用0円で、利用環境に合わせて選べる4つの料金プランをご用意しています。
【料金プラン】
・SIMなしプラン：月額 14,000円（税込 15,400円）※すでに設置先にインターネット環境が備わっている場合
・SIM付き（10GB）プラン：月額 16,000円（税込 17,600円）
・SIM付き（30GB）プラン：月額 17,000円（税込 18,700円）
・SIM付き（50GB）プラン：月額 18,000円（税込 19,800円）
※プランにより最低ご利用期間が異なります。詳細はお問い合わせください。
【セット内容】
・屋外対応AI防犯カメラ
・SDカード（カメラに内蔵）
・SIM付きルーター（※SIM付きプランの場合）
・電源コンセント
https://www.trinity4e.com/ai/bear-detection/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251031_ai
トリニティーは、今後もAI技術を活用した防犯カメラソリューションを順次展開し、地域社会の安全とお客様の安心の実現に努めてまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
電 話： 052-684-7110（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
ＵＲＬ：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251031_ai
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
AIカメラ・IoTサービスの開発
その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
https://www.trinity4e.com/ai/bear-detection/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251031_ai
