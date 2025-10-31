選択的平面照明顕微鏡法（SPIM）の世界市場2025年、グローバル市場規模（単一光学系、二重光学系）・分析レポートを発表
2025年10月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「選択的平面照明顕微鏡法（SPIM）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、選択的平面照明顕微鏡法（SPIM）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界の選択的平面照明顕微鏡法（SPIM、以下SPIM）市場は2023年時点で数億ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。市場は予測期間中、年平均成長率で安定的な成長を続けると見込まれています。
SPIMは、試料への光照射を制御しながら高精細な三次元画像を取得する革新的な顕微鏡技術であり、発生生物学や神経形態学の分野で広く利用されています。非侵襲的な観察が可能で、長時間かつ高解像度のライブイメージングを実現する点が特徴です。
________________________________________
産業構造と市場の概要
本レポートでは、選択的平面照明顕微鏡法（SPIM）産業のバリューチェーン構造や製品タイプ別・用途別の市場状況を分析しています。特に発生生物学（SPIM、diSPIM）および神経形態学（SPIM、diSPIM）分野における需要が市場をけん引しています。
SPIM技術は生体組織の構造解析において従来の共焦点顕微鏡や二光子顕微鏡に比べ、光毒性の低減と高速観察を可能にする利点があります。diSPIM（二方向SPIM）は、異なる角度からの照射によって解像度をさらに向上させる手法であり、今後の研究用途拡大において中心的役割を担うと考えられています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定的な成長を示しています。これらの地域では、政府主導の研究助成制度や先端バイオイメージングへの投資拡大が市場の発展を支えています。また、大学・研究機関と産業界の連携強化により、新技術の商業化が進展しています。
アジア太平洋地域では、中国が突出した存在となっており、旺盛な国内需要と積極的な政策支援を背景に世界市場をリードしています。中国、日本、韓国では研究用機器の国産化が進んでおり、価格競争力と生産効率の高さから市場シェアを拡大しています。新興国でも生命科学研究の拡充に伴い、SPIMの導入が増加しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートでは、選択的平面照明顕微鏡法（SPIM）市場をマクロおよびミクロの両側面から分析しています。
マクロ分析では、市場規模、販売数量、収益構造、製品タイプ別・用途別シェアを明確にし、業界全体の成長動向を示しています。また、政府規制、研究助成、技術革新、消費者（研究機関・大学）の購買動向などを踏まえ、市場の推進要因と課題を整理しています。
ミクロ分析では、主要企業ごとの経営戦略、製品ラインアップ、提携関係、財務パフォーマンスを詳細に評価しています。さらに、消費者分析では研究者の技術ニーズや機能評価を調査し、製品改良の方向性を明らかにしています。
________________________________________
主な企業動向
本市場の主要企業には、Leica, Zesis, Bruker, ASI, Miltenyi Biotec などが含まれます。
Leica は高性能光学技術とモジュール構成の柔軟性により、多様な研究環境に適応できるSPIMシステムを提供しています。Zesis は高精度な画像処理と自動化技術に強みを持ち、Bruker は生体観察に特化した高解像度装置の開発で知られています。ASI はカスタム設計と研究用途の最適化を特徴とし、Miltenyi Biotec は細胞操作技術と顕微鏡技術を融合させた統合型ソリューションを推進しています。これらの企業はいずれも研究者との共同開発を重視し、市場拡大と技術革新を並行して進めています。
