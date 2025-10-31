経済予測プラットフォーム『xenoBrain』、経営指標予測に「パーソナライズAI解説コメント」機能を追加

株式会社xenodata lab.

株式会社xenodata lab.（本社：東京都台東区、代表取締役：関 洋二郎）は、経済予測プラットフォーム『xenoBrain』において、ユーザー企業の経営指標（内部データ）を予測する「経営指標予測」機能に「パーソナライズAI解説コメント」を追加しました。

本機能は、当社独自の予測AIによる経営指標の将来見通しに対し、Anthropic社の世界最高水準の対話型生成AI「Claude」との連携により、ユーザーの業務内容に応じた解説コメントと具体的な推奨アクションを自動生成するものです。

これにより、経営戦略・営業予算策定時の留意点の自動抽出、生産計画策定時の需給見通しの自動生成などが可能になります。予測結果を踏まえて「自社がどう動くべきか」を即座に把握でき、データに基づく迅速で質の高い意思決定を実現します。

■ 開発背景：自社データの「予測」と「解釈」を一体化

「経営指標予測」は、7万の統計指標などの経済情報を学習した予測AIにより、自社の経営指標の1年先までの動向とその根拠分析を確認できる機能です。ユーザー企業が保有する販売実績、出荷数量、原材料価格などの内部データをxenoBrainの予測AIエンジンに学習させることで、個社固有のビジネス構造に即した将来予測を生成します。

従来は予測値を読み解くために一定の知識や手間が必要でしたが、今回追加された「AI解説コメント機能」により、数値の背景にある経済要因や市場構造の変化をAIが自動で整理します。本機能のリリースは、先日提供を開始した上場企業の1年先業績予測、上場/未上場企業50万社の5年先業績予測、業界市場規模予測に続く第四弾となります。「なぜこの指標が変化するのか」「どの要因に注目すべきか」を即座に把握できるようになり、データ活用の効率化と迅速な経営判断を実現します。

■新機能「経営指標予測AI解説コメント」の特徴

本機能は、xenoBrainの強みであるAI予測を具体的なアクションに繋げるための新機能です。

以下の3つの特徴により、ユーザーの意思決定を新たな次元へと引き上げます。

- 独自AIによる高精度な経営指標予測xenoBrain独自の予測AIが算出した経営指標予測およびその根拠分析をもとに、1年先までの上昇・下降トレンドと主要な変動要因を要約・解説します。また、過去実績や外部統計データとの比較分析により、乖離要因や前提条件を整理し、予測の信頼性と活用方針を明確化します。- Claude連携による解説コメント自動生成xenoBrainの予測結果と根拠分析をもとに、Claudeが解説コメントを生成します。今後の動向に影響を与えうる注目の経済事象の解説も加え、ビジネスの意思決定に直結する多角的なインサイトを提供します。- パーソナライズ機能による具体的な「アクション提案」ユーザーが入力した業務内容に基づき、その立場に最適化されたアクションを提案します。さらに、企業独自の戦略や過去の知見といった「自社ナレッジ」を反映させることも可能です。これにより、組織の経験や方針を反映した、より質の高い分析とアクションプランを全社で共有・活用できます。

■ 想定ユースケース

- 経営戦略策定時の留意点を自動抽出- 営業リソース配分時の推奨アクションを自動提案- 購買戦略における価格変動リスクを自動抽出- 生産計画における需給見通しを自動生成

■ 経済予測プラットフォーム『xenoBrain』について

『xenoBrain』は、経済ニュースや企業開示資料、統計データなど、膨大な情報を独自のAIで解析し、企業業績や素材価格、業界需要など様々な経済情報を予測するプラットフォームです。

帝国データバンクやダウジョーンズと提携することで、7万の経済指標、50万社の企業情報、1万5,000の業界情報といった国内最大級の経済データ基盤を基に、高精度な予測を提供し、事業会社や金融機関の経営意思決定をサポートします。

サービスサイト： https://service.xenobrain.jp/

■ ゼノデータ・ラボの会社概要

会社名：株式会社xenodata lab.

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野3-10-4 グローシア上野302

設立年月日：2016年2月12日

代表者：代表取締役 関 洋二郎

URL：https://www.xenodata-lab.com/

