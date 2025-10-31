キャリア学習サイト「My Career Study」において、学生から最も評価された講座動画に贈られる「講座コンテスト2025」大賞を受賞いたしました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（本社：札幌市北区 代表取締役社⾧：白井 俊之）は、株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区 代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）が運営するキャリア学習サイト『My CareerStudy』において『My CareerStudy 講座コンテスト2025』大賞を受賞したことをお知らせいたします。【コンテストページ】https://mcstudy.mynavi.jp/conts/contest/(https://mcstudy.mynavi.jp/conts/contest/)

ニトリの採用活動は「入社いただくこと」ではなく、一人でも多くの学生の皆様へキャリア支援をおこなうことを目的としております。

今回、大賞をいただいた講座動画「就職活動を始めるうえで最初に考えて欲しいこと(STEP１.)」においても、企業への内定・就職を「ゴール」としてとらえず、ひとりひとりが自己実現を目指すための「スタート」と考えられるよう企画制作いたしました。

講座動画でフォーカスした「働く目的」は、自分自身の大切な価値観に気付き、将来成し遂げたいことを見つけるために欠かせない要素です。このテーマを軸に「自己分析・企業研究・業界研究」に関する動画をリリースした結果、就職活動初期の方々をはじめ多くの方々に視聴いただけました。受賞にあたっては、意識変化やキャリア選択のきっかけになったと評価をいただいております。

今後もより多くの学生の皆様が自分自身を深く理解し、将来に希望を持って前向きに歩んでいけるよう、キャリア支援に尽力してまいります。

『My CareerStudy 講座コンテスト2025』とは

『My CareerStudy 講座コンテスト2025』は、学生にとって多くの学びや気付きのある講座を広く発信し、学生が将来を考えるきっかけとなる『キャリア学習機会』の増加と質の向上を目指しています。株式会社マイナビが運営するキャリア学習サイト『My CareerStudy』において、学生による審査を経て大賞・優秀賞・入賞の講座動画が選出されます。

ニトリのインターンシップについて

学生のキャリア形成を支援するインターンシップを多数ご用意しております。

最新の開催情報は下記サイトよりご確認ください。

ニトリのインターンシップサイトはこちら :https://www.nitori.co.jp/recruit/internship/