トレジャー・ファクトリーが日本GLP株式会社と業務提携、 物流拠点支援サービス「GLPコンシェルジュ プロマッチ」にて 「トレファク法人在庫買取サービス」の提供を開始
グループ全体で国内外に300店舗以上のリユースショップを展開する、株式会社トレジャー・ファクトリー（東京都千代田区：代表取締役社長 野坂 英吾、以下 トレファク）は、この度、アレス・マネジメント・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所：ARES）傘下で物流不動産業界のリーディングカンパニーである、日本GLP株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：帖佐 義之［1］、以下 日本GLP）と業務提携契約を締結いたしました。これに際し、2025年10月31日（金）より日本GLPが提供する物流拠点支援サービス「GLPコンシェルジュ プロマッチ」において、「トレファク法人在庫買取サービス」の提供を開始しますのでお知らせいたします。
■ 業務提携の背景と目的
近年、物流施設に入居する企業は、余剰在庫や返品物の増加により、保管スペースの圧迫や廃棄コストの増加といった課題に直面しています。本提携により、このような課題を解決し、物流施設の付加価値向上を図るため、日本GLPは入居企業にトレファクとのマッチング機会を提供し、余剰在庫の現金化や保管効率の改善をサポートします。一方、トレファクは、日本GLPの多様な入居企業との取引を通じて、入居企業の課題解決に貢献するとともに、多様なアイテムを仕入れ、商品化し、循環させる役割を担います。仕入れた商品は、グループ全体で300店舗に上るリユースショップや、リユース周辺事業として取り組むBtoBオークションサービス「トレファクライブネットオークション」など、トレファクが入居企業の希望に沿って提案する多様な販路を活用して販売し、余剰在庫問題などの解決につなげることで、商品流通の拡大に貢献します。そして本提携を通じて、両社の共通の理念である、廃棄物の削減と再資源化を促進する「サーキュラーエコノミー」の実現につなげるべく、取り組んでまいります。
■ 業務提携の内容
日本GLPが提供する「GLPコンシェルジュ プロマッチ」は、拠点開設や倉庫・物流に関わる付帯業務を一括で支援するサービスです。この度の業務提携により、「トレファク法人在庫買取サービス」を提供することで、日本GLPが運営する物流施設の入居企業から、余剰在庫や返品物などの買取依頼を受け付けます。
・ 日本GLPの役割 ：入居企業とトレファクのマッチング、サービス導入の推進
・ トレファクの役割：余剰在庫・返品物の査定、および買取業務全般
※ トレファク法人在庫買取サービス：https://www.treasure-f.com/sell/corporation/
■ 日本GLP株式会社について
会社名 日本GLP株式会社
代表者 代表取締役社長 帖佐 義之
所在地 〒104-0028
東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー16階
事業内容 宅地建物取引業、不動産賃貸業、不動産管理業及び不動産鑑定業 等
URL https://www.glp.com/jp/
［1］日本GLP株式会社 代表取締役社長 帖佐義之氏は、Partner and Head of Japan Real Estate at Ares Management Corporation.を兼任。
■ トレファクのSDGsの取り組み
トレジャー・ファクトリーは、リユース事業を通じて、年間約4万トンのCO2削減に相当するモノの循環や、環境保全活動や新規事業による社会課題へのアプローチなど、様々な取り組みから持続可能な社会の実現に向けた活動を積極的に展開しています。