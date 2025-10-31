コミューン、本社オフィスを「WeWork TK 池田山」へ移転

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、2025年11月より本社を「WeWork TK 池田山」に移転することをお知らせいたします。

オフィス移転の背景と目的

「オンライン・ベース × オフライン・プレミアム」を原則に、コスト最適化と効果最大化を両立するため、この度「WeWork TK 池田山」へのオフィス移転を決定いたしました。

コミューンは、2025年9月に顧客や従業員との信頼を育み事業に活かす「信頼起点経営」の新しい価値観とそれを実現する新プロダクトを発表し、変革を遂げる第二創業期を迎えています。この変化の中で、私たちはバリューに掲げる「超本質主義」をベースに、ビジョンの実現に向けたベストな働き方を模索してまいりました。

AIが前提となる時代において「どれだけAIを活用できるか」が企業成長の鍵となると考えています。そのため、私たちはすべてのコミュニケーションをデータとして残すことの価値を重視しており、本移転により「オンライン・ベース」とすることでその基盤の強化を図っていきます。一方で、オフラインの価値も強く感じており、定期的に設ける出社要請日においては従業員同士の交流に価値を置き「オフライン・プレミアム」を実現していきます。

新オフィスの概要

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

アクセス：JR 山手線 五反田駅（東口） 徒歩3分

都営地下鉄 浅草線 五反田駅（A4出口） 徒歩3分

東急電鉄 池上線 五反田駅（東急出口） 徒歩3分

※今回のオフィス移転に伴うお祝い花等につきましては、皆さまからの気持ちに感謝するとともに、SDGsの観点も鑑み辞退させていただきます。

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

サービスサイト：https://commune.co.jp/

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4-31-18目黒テクノビル2F（※2025/10/31まで）

新所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F（※2025/11/1より）

会社サイト：https://communeinc.com/ja