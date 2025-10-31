この度、株式会社NAaNAでは墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップポータルサイトを制作し、正式公開されました。
この度、株式会社NAaNAでは墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップポータルサイトを制作し、令和７年10月30日正式公開されました。
■墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップポータルサイトの詳細
墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップポータルサイトは、 東京都事業 精神科医療地域連携事業（墨田区・江戸川区・江東区）でこのポータルサイトは東京都23区の墨田区・江戸川区・江東区にお住いの皆様に、お住まいの場所から最寄りの「精神科・心療内科の医療機関」の場所を確認していただくためのポータルサイトです。
■「墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップ」のコンテンツについて
○デザイン
やさしくて温かみのあるデザインです。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようスクロール時のグローバルナビゲーション上部表示など表示方法に配慮しています。
○UI、UXへの配慮
ユーザーへわかりやすく、そして扱いやすく配置や操作性に配慮した設計をしています。
○CMS導入
素早くリアルタイムでニュースが配信でき、各施設の登録が容易にできるようCMS導入しています。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
みなさま是非、墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップポータルサイトをご訪問ください。
■墨田区・江戸川区・江東区 s.e.kこころの支援マップ
https://sek-heart.com/
■運営者
東京都委託医療機関 医療法人財団厚生協会 東京足立病院
○所在地
〒121-0064 東京都足立区保木間5丁目23-20
○お問い合わせ
TEL：03-3883-6331
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://www.naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
配信元企業：株式会社NAaNA
