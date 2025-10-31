オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリントの第2弾が選択式で販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、10月31日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」のコンテンツプリント第2弾が選択式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333092&id=bodyimage1】
オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第2弾は、選択式での販売で、場面写を使用した選べる全20種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」場面写ブロマイド」
販売方法：選択式（全20種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/10/31（金）～2026/1/30（金）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/apocalypse-hotel
■オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」
人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。
日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、
ホテリエロボットのヤチヨと従業員ロボットたちが、
オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。
が──100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。
次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、
はたまたどちらでもないのか……
『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる──
【OFFICIAL SITE】https://apocalypse-hotel.jp/
【OFFICIAL X】 https://x.com/apo_hotel
（C）アポカリプスホテル製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333092&id=bodyimage1】
オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第2弾は、選択式での販売で、場面写を使用した選べる全20種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」場面写ブロマイド」
販売方法：選択式（全20種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/10/31（金）～2026/1/30（金）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/apocalypse-hotel
■オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」
人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。
日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、
ホテリエロボットのヤチヨと従業員ロボットたちが、
オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。
が──100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。
次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、
はたまたどちらでもないのか……
『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる──
【OFFICIAL SITE】https://apocalypse-hotel.jp/
【OFFICIAL X】 https://x.com/apo_hotel
（C）アポカリプスホテル製作委員会
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ