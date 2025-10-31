～富山県令和7年度「親子で学ぶ情報モラルとプログラミング体験事業」使用教材を一部公開～ 家庭でも学べる！『インターネットマスターブック サンプル版』無償ダウンロード開始
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は、令和7年度「親子で学ぶ情報モラルとプログラミング体験事業」（主催：青少年育成富山県民議会・後援：富山県／富山県教育委員会）を受託し、「親子で学ぼう！ミライを実感 体験型ワークショップ」を実施運営いたします。
この度、本ワークショップで使用する『インターネットマスターブック』の一部無償ダウンロードサービスを開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333020&id=bodyimage1】
『インターネットマスターブック』は、GIGA端末や家庭でのインターネット利用について、4コママンガなどを通して楽しく学びながら、自分自身のルールや考えを書き込める全16ページの冊子教材です。
今回ダウンロード可能となるのは、ワークショップで使用する「利用時間が長くなる時にどうしたらいいか」をテーマにしたワーク部分となります。
また、ワークショップ参加者には、他のワークも含む『インターネットマスターブック』完全版をプレゼントいたします。今回のワークショップで取り組まない箇所は、ご家庭で親子一緒に学ぶことができる内容となっています。
現在、本ワークショップの参加者を引き続き募集中です。
より多くの方にご参加いただけるよう、申込締切をこれまでの「開催日の1週間前まで」から「開催日前日まで」に変更いたしました。
親子で楽しく学びながら、未来の学びにふれる貴重な機会をぜひご体験ください。
■『インターネットマスターブック』概要
製作・監修：教育ネット
判型：B5判／16ページ
＜内容＞
・はじめに
・つい利用時間が長くなってしまうときは?
・みんなで撮った写真、投稿しても大丈夫?
・通知が気になる!集中するには?
・文字で気持ちを伝えるには?
・ネット妖怪カードを使ってみよう!
・ネット依存のスクリーニングテストをやってみよう!
■『インターネットマスターブック サンプル版』
判型：B5判／6ページ
＜内容＞
・はじめに
・つい利用時間が長くなってしまうときは?
・ネット依存のスクリーニングテストをやってみよう!
●詳細・教材ダウンロードはこちら
https://edu-net.co.jp/InternetMasterBook
■「親子で学ぼう！ミライを実感 体験型ワークショップ」
本ワークショップでは、親子でインターネットのしくみやAIの基礎知識を学びながら、インターネットを安全に利用するためのルールづくりや、AIとScratchを活用したゲーム制作に取り組みます。
参加対象は富山県在住の小学校3年生以上の児童（ただし、小学校5・6年生を優先）とその保護者。親子で楽しく学びながら、未来に役立つ力を育む機会を提供いたします。
●ワークショップ特設ページ （申込みはこちらから）
https://edu-net.co.jp/202510_11
■教育ネットについて
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
広報:大谷香穂
TEL：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
この度、本ワークショップで使用する『インターネットマスターブック』の一部無償ダウンロードサービスを開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333020&id=bodyimage1】
『インターネットマスターブック』は、GIGA端末や家庭でのインターネット利用について、4コママンガなどを通して楽しく学びながら、自分自身のルールや考えを書き込める全16ページの冊子教材です。
今回ダウンロード可能となるのは、ワークショップで使用する「利用時間が長くなる時にどうしたらいいか」をテーマにしたワーク部分となります。
また、ワークショップ参加者には、他のワークも含む『インターネットマスターブック』完全版をプレゼントいたします。今回のワークショップで取り組まない箇所は、ご家庭で親子一緒に学ぶことができる内容となっています。
現在、本ワークショップの参加者を引き続き募集中です。
より多くの方にご参加いただけるよう、申込締切をこれまでの「開催日の1週間前まで」から「開催日前日まで」に変更いたしました。
親子で楽しく学びながら、未来の学びにふれる貴重な機会をぜひご体験ください。
■『インターネットマスターブック』概要
製作・監修：教育ネット
判型：B5判／16ページ
＜内容＞
・はじめに
・つい利用時間が長くなってしまうときは?
・みんなで撮った写真、投稿しても大丈夫?
・通知が気になる!集中するには?
・文字で気持ちを伝えるには?
・ネット妖怪カードを使ってみよう!
・ネット依存のスクリーニングテストをやってみよう!
■『インターネットマスターブック サンプル版』
判型：B5判／6ページ
＜内容＞
・はじめに
・つい利用時間が長くなってしまうときは?
・ネット依存のスクリーニングテストをやってみよう!
●詳細・教材ダウンロードはこちら
https://edu-net.co.jp/InternetMasterBook
■「親子で学ぼう！ミライを実感 体験型ワークショップ」
本ワークショップでは、親子でインターネットのしくみやAIの基礎知識を学びながら、インターネットを安全に利用するためのルールづくりや、AIとScratchを活用したゲーム制作に取り組みます。
参加対象は富山県在住の小学校3年生以上の児童（ただし、小学校5・6年生を優先）とその保護者。親子で楽しく学びながら、未来に役立つ力を育む機会を提供いたします。
●ワークショップ特設ページ （申込みはこちらから）
https://edu-net.co.jp/202510_11
■教育ネットについて
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
広報:大谷香穂
TEL：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
プレスリリース詳細へ