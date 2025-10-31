インドのベアリング市場は、産業用および自動車用の需要拡大により、2032年までに67億米ドルを超えると予測されています。
インドのベアリング市場は今後10年間で力強い成長が見込まれており、市場規模は2023年の21億7,990万米ドルから2032年には67億1,480万米ドルへと急拡大すると予測されています。これは、2024年から2032年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）13.5%を意味します。この力強い成長は、インドの急速に進化する産業環境、自動車生産の増加、そしてエネルギー効率と耐久性に優れた機械部品に対する需要の高まりを反映しています。
ベアリングは、可動部品間の摩擦を低減する重要な機械部品であり、自動車、鉄道、航空宇宙、重機、再生可能エネルギー、工業製造などの分野で需要が増加しています。インドが「Make in India」構想とインフラ近代化を推進し続ける中で、ベアリング市場は高性能な機械・設備を支える上で重要な役割を果たすことが見込まれています。
自動車生産の急増が軸受市場の成長を牽引
世界有数の自動車産業であるインドの自動車産業は、軸受の主要消費国です。国内自動車生産、特に電気自動車（EV）、二輪車、商用車の増加に伴い、高精度、耐熱性、低騒音性に優れた軸受の需要が高まっています。エンジン、トランスミッション、ホイール、ステアリングシステムに使用される軸受は、車両の耐久性と性能に不可欠です。
さらに、FAME II（電気自動車の普及促進と製造促進）などの政策を通じて政府が電動モビリティに重点を置いていることから、特にEVパワートレインに使用される特殊軸受の需要がさらに高まると予想されます。
インフラと鉄道プロジェクトが産業用軸受セグメントを牽引
高速道路開発、地下鉄プロジェクト、スマートシティ構想など、インドで進行中のインフラ整備ブームは、建設機械、タービン、ギアボックス、機関車向けの高耐久性軸受の需要を増大させています。インド鉄道の近代化への取り組みと、高速鉄道および地下鉄システムの導入拡大は、スフェリカルローラーベアリング、円筒ころ軸受、円すいころ軸受の成長を促しています。
産業機械分野では、自動化とインダストリー4.0の取り組みも進んでおり、リアルタイムの性能監視と予知保全のためのセンサーを搭載したスマートベアリングの導入が進んでいます。これは、市場差別化に貢献する新たなトレンドです。
輸入代替と現地生産化が国内生産を牽引
インドは歴史的に、産業ニーズを満たすためにベアリングの輸入に大きく依存してきました。しかし、国内メーカーが生産能力を増強し、先進技術を導入するにつれて、状況は変わりつつあります。国内製造を奨励し、輸入依存度を低減する政府の政策は、国内ベアリングメーカーに恩恵をもたらしています。
SKF India、NRB Bearings、Timken India、Schaeffler India、NEI （NBC Bearings） といった大手企業の存在は、強固な国内サプライチェーンの構築に貢献しています。これらの企業は、インド全土で拡大し多様化する需要に対応するため、研究開発への投資、製品ラインの拡大、流通ネットワークの強化に取り組んでいます。
市場変革を可能にする技術革新
材料、潤滑技術、そして軸受設計における革新が市場に革命をもたらしています。セラミックコーティングを施した軸受、長寿命のシール軸受、低摩擦ボールベアリングは、高速・高負荷用途で人気が高まっています。
さらに、状態基準保全（CBM）、IoT対応スマート軸受、自動調心・メンテナンスフリー設計の台頭は、航空宇宙、防衛、エネルギーといった高付加価値分野において、ゲームチェンジャーとなることが期待されています。
