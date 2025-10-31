リヤカー専門店リヤカーの森が設立12年目に突入。累計クライアント数2,000社突破、官公庁・自治体・法人への導入が拡大中
リヤカー専門店リヤカーの森は、2025年11月に設立12年目を迎えます。 同店は日本唯一のアルミリヤカー専門店として、創業以来、軽くて丈夫で折りたたみやすいリヤカーの普及に尽力しており、これまでの総クライアント数は2,000社を突破しました。 市区町村、消防団、警察署などの官公庁をはじめ、大学、法人、農業従事者、一般家庭にまで幅広く採用され、国内最大級のリヤカー専門店として高い信頼を獲得しています。
軽量で折りたたみやすいアルミリヤカーが人気拡大
主力製品である折りたたみ式アルミリヤカーは、軽量性と耐久性を兼ね備えたモデルとして全国で支持されています。 アルミフレームを採用したことで、女性や高齢者でも扱いやすい大型軽量リヤカーを実現。 工具不要で簡単に組み立てられ、災害備蓄やイベント設営、農作業、資源回収など多用途に対応できます。 折り畳みリヤカーとして収納性も高く、狭い倉庫や車両内にもコンパクトに収まる点が特徴です。
安くて質が良いを実現する直販体制と国内倉庫在庫
リヤカーの森は、安くて質が良いアルミリヤカーを届けるため、企画から製造・販売までを一貫体制で運営しています。 埼玉県の国内倉庫に在庫ありの環境を整え、注文から発送までを迅速に対応。 「正午までのご注文は即日発送」「全国送料無料」「代引き手数料無料」を徹底し、他社より30～60％安価な価格帯を維持しています。 全てのモデルで送料無料を実現し、ノーパンクタイヤや滑り止めマットなどの付属品も標準搭載。 充実した保証制度と部品常備による安心のアフターサポートも、国内屈指の水準です。
官公庁・法人・自治体が選ぶ信頼のリヤカー販売の老舗
リヤカーの森は単なる物販事業に留まらず、社会インフラを支える存在として評価されています。 導入実績には東京大学、京都大学、神奈川県、茨城県警察など多数の官公庁・教育機関が含まれます。 防災備蓄や災害対応での使用実績も多く、アルミリヤカー専門店としての信頼と実績を確立。 2024年の能登半島地震では緊急支援物資としてアルミリヤカーを無償提供するなど、社会貢献活動にも積極的です。
リヤカーの森の人気モデルラインナップ
・R150kモデル（積載150kg）：軽量17.2kg。折りたたみ式、ノーパンクタイヤ搭載。園芸や防災用途に最適。
・R250kモデル（積載250kg）：大型軽量リヤカーとして法人・自治体に人気。3年保証付きで高耐久。
・R255kモデル（積載200kg）：超大型ながら軽量化を実現。折りたたみ収納が可能で運搬効率が高い。
全モデルがアルミリヤカー構造・送料無料・国内倉庫出荷で、最短翌日お届けに対応しています。
リヤカー専門店としての理念と今後の展望
創業以来の理念は、誰でも安心して使えるリヤカーを適正価格で提供すること。 今後もリヤカーの森は、より軽量で折りたたみやすいアルミリヤカーの開発を続け、官公庁・法人・個人を問わず幅広いニーズに応えます。 今後も 折りたたみ性能と耐久性をさらに強化し、国内最大のリヤカー専門店としてリーディングポジションを確立していきます。
リヤカーの森は、軽量・折りたたみ・アルミ製リヤカーの国内最大級専門店です。 日本全国送料無料、国内倉庫に在庫あり。 安くて質が良いアルミリヤカーを最短翌日発送でお届けします。 信頼・安心・迅速対応のリヤカー販売の老舗として、今後も軽量アルミリヤカー市場をリードしていきます。
