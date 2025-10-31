【GELATO PIQUE meets PEANUTS】PEANUTSの仲間たちが過ごすおやすみ前のひとときを、ジェラート ピケだけの限定アートで仕上げたルームウェアコレクション発売！11月7日(金）

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（所在地：東京都千代田区/代表取締役社長：近藤広幸）が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、国も世代も超えてずっと愛され続けている「PEANUTS」とのコラボレーションシリーズ【GELATO PIQUE meets PEANUTS】を、2025年11月7日(金)より「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売いたします。

また、本コレクションの特設ページを10月31日(金)12:00(正午)より、ジェラート ピケ 公式オンラインストアおよび、USAGI ONLINEにて公開いたします。

夜がおとずれ、みんなと過ごすおやすみ前の時間。

PEANUTSの仲間たちが、それぞれのぬくもりに包まれたひとときを描く、

ジェラート ピケのオリジナルアートで仕上げたコレクション

「Before going to sleep」。

お気に入りのルームウェアを選ぶわくわく感、

ベッドまわりで集まって遊んだり、甘いアイスをシャツパジャマ姿でほおばったり、

愛らしいPEANUTSの仲間たちが紡ぐ小さな物語。

ファミリーや大切な人とリンクコーデを楽しめば、その夜はもっとHAPPYに。

商品詳細

＜オリジナルアート ジャガードニットシリーズ＞

PEANUTSの仲間たちのおやすみ前のひとときを描いたニットシリーズ。

ブランドアイコンでもあるもこもこのボーダーパーカを身体にあてて、どれを着るか選んでいるスヌーピーとボーダーパーカを着たサリー・ブラウン。枕を持ってあくびをしているスヌーピー、アイスクリームを抱えて食べるチャーリー・ブラウンと、見ているだけで癒される、本コレクションオリジナルのアートをあしらった特別なアイテムに仕上がりました。

ふんわりとした着心地と、ゆったりとしたシルエットでおうち時間を快適に過ごせます。

レディース、メンズ、キッズ、ベビー、CAT ＆ DOGサイズも展開しているので、ファミリーでのリンクコーディネートもお楽しみいただけます。

（あたり画像）

【PEANUTS】【UNISEX】オリジナルアート ジャガードパーカ \12,980

サイズ：(S-M),(M-L)

カラー：ピンク,ブルー

【PEANUTS】オリジナルアート ジャガードプルオーバー \7,590

サイズ：フリー

カラー：オフホワイト,ピンク,ブルー

【PEANUTS】オリジナルアート ジャガードショートパンツ \6,930

サイズ：フリー

カラー：オフホワイト,ピンク,ブルー

【PEANUTS】【HOMME】オリジナルアート ジャガードプルオーバー \8,140

サイズ：M,L

カラー：オフホワイト,チャコールグレー

【PEANUTS】【HOMME】オリジナルアート ジャガードロングパンツ \8,140

サイズ：M,L

カラー：オフホワイト,チャコールグレー

【PEANUTS】【KIDS】オリジナルアート ジャガードプルオーバー \6,930

サイズ：90,110

カラー：オフホワイト

【PEANUTS】【BABY】オリジナルアート ジャガードプルオーバー \6,930

サイズ：80

カラー：オフホワイト

【PEANUTS】【CAT&DOG】オリジナル ジャガードプルオーバー \6,270

サイズ：S,M,L

カラー：オフホワイト,ブルー

＜オリジナルアートカットソーシリーズ＞

おうちの屋根のようなアーチロゴと、鏡や窓をイメージしたフレームを描いたワンポイントロンTには、今夜のルームウェアを選んだり、歯磨きをしたりするスヌーピーやブランドアイコンでもあるもこもこのボーダーパーカを着て遊んでいるペパーミント パティなどのオリジナルアートをデザイン。

総柄カットソーには、枕で気持ちよさそうに寝ているスヌーピーや、アイスを食べているチャーリー・ブラウン、枕投げしているペパーミント パティなど、おやすみ前の時間を思い思いに過ごす仲間たちを描いています。

【PEANUTS】オリジナルアート ワンポイントロンT \6,160

サイズ：フリー

カラー：アイボリー,チャコールグレー

【PEANUTS】【HOMME】オリジナルアート ワンポイントロンT \6,490

サイズ：M,L

カラー：グレー,チャコールグレー

【PEANUTS】【HOMME】オリジナルアート 総柄ロングパンツ \7,920

サイズ：M,L

カラー：グレー,チャコールグレー

＜オリジナルアート裏毛シリーズ＞

スヌーピーやサリー・ブラウンなど、おなじみのキャラクターがベッドの周りに大集合した、見ているだけでHAPPYな気分になるアートをあしらった裏毛シリーズ。

もこもこのボーダーアイテムを着て枕投げをしたり、ベッドでアイスを食べたり、思い思いに過ごす仲間たちの表情にご注目ください。

柔らかく心地よいコットン混の裏毛素材を使い、肌に優しく包み込まれるような着心地。カジュアルな印象のアイテムなので、お散歩や旅行先でのワンマイルウェアとしても活躍します。

【PEANUTS】オリジナルアート ワンポイント裏毛プルオーバー \6,710

サイズ：フリー

カラー：イエロー,ピンク,ブルー

＜シャツシリーズ＞

5色のレインボーストライプ生地を使用した、なめらかなレーヨン混ネル素材のシャツシリーズ。

ふかふかの枕を持って、あくびをしながらベッドへ向かうスヌーピーのアートを大胆にプリント。

パンツのバックスタイルと裾にもスヌーピーのプリントを配置し、後ろ姿までデザインを楽しめます。いつものリラックスタイムをもっとHAPPYにしてくれる、特別なアイテムです。

【PEANUTS】オリジナルアート レインボーストライプネルシャツ \8,910

サイズ：フリー

カラー：レインボー

【PEANUTS】オリジナルアート レインボーストライプネルロングパンツ \8,580

サイズ：フリー

カラー：レインボー

＜雑貨＞

スヌーピーやサリー・ブラウン、ペパーミント・パティなどの仲間たちのおやすみ前の心温まるシーンが散りばめられた、オリジナルアートをあしらったアイテムがラインアップ。

ルームシューズやブランケットをはじめ、ポーチやトートバッグ、チャームなど、おうち時間だけでなくお出かけの時も、PEANUTSの仲間たちのデザインといつでも一緒に過ごせます。友人や大切な方へのギフトにもおすすめです。

【PEANUTS】ジェラートチャーム \5,390

サイズ：フリー

カラー：オフホワイト

【PEANUTS】オリジナルアート バンスクリップ \4,620

サイズ：フリー

カラー：A,B

【PEANUTS】オリジナルアート 総柄ポーチ \4,950

サイズ：フリー

カラー：アイボリー,ピンク,ブルー

【PEANUTS】オリジナルアート トラベルポーチ \6,820

サイズ：フリー

カラー：レインボー

【PEANUTS】オリジナルアート トートバッグ \4,620

サイズ：フリー

カラー：アイボリー,ピンク,ブルー

＜gelato pique Sleep＞

お部屋のアクセントにもぴったりなカラーリングのピローケースや取り外し可能なカバー付きで清潔に使用できるロングピローなど、ウェアとお揃いでコレクションしたくなるような寝具アイテムが登場。

ウェアと合わせたトータルコーディネートで、おやすみ前のしあわせな時間をもっとHAPPYに。

【PEANUTS】オリジナルアート ジャガードピローケース \6,380

サイズ：フリー

カラー：オフホワイト,ピンク,ブルー

【PEANUTS】オリジナルアート ジャガードマルチカバー \13,640

サイズ：フリー

カラー：オフホワイト,ピンク,ブルー

【PEANUTS】オリジナルアート 裏毛クッションカバー \4,620

サイズ：フリー

カラー：ピンク,イエロー

【PEANUTS】オリジナルアート 総柄寝具３点セット(シングル) \13,970

サイズ：S

カラー：アイボリー

【PEANUTS】オリジナルアート 総柄ロングピロー \5,940

サイズ：フリー

カラー：アイボリー

※全て税込価格

gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）：初コラボレーションフェア



ジェラート ピケ カフェでは2025年11月7日(金)より、PEANUTSコラボレーションのメニューやアイテムを展開いたします。

また、ジェラート ピケ カフェ表参道ヒルズ店では2025年11月7日(金)～11月19日(水)の期間限定で、GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTSの世界観を存分に楽しめる店頭特別ラッピング装飾の実施や、店舗限定コラボレーションアートラテを販売いたします。

見て、味わって、手に取って。スヌーピーたちと過ごす、ほっこり笑顔が広がる幸せなひとときをお楽しみください。

商品情報

■コレクション名：【GELATO PIQUE meets PEANUTS】

■特設ページ詳細

公開日：2025年10月31日(金)12:00(正午)

URL：https://gelatopique.com/Page/feature/251031_PEANUTS/?plan=GP251031PEANUTS

■発売日：

・全国直営店：2025年11月7日(金) 各商業施設営業開始時間より発売

・各オンラインサイトおよびアプリ：2025年11月7日(金)12:00(正午)より発売

■販路（オンライン及びアプリ）：

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア ( https://gelatopique.com/ )

・GELATO PIQUE HOMME オフィシャルオンラインストア ( https://gelatopique-homme.com/ )※メンズ、ユニセックスアイテムのみ取り扱いを致します。

・USAGI ONLINE ( https://usagi-online.com/ )

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」(https://app.mashstore.jp/qxSO/uxx4q4oh)

※商品在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

■販路（店舗）

・全国直営店(https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx)

・USAGI ONLINE STORE(https://usagi-online.com/storeinfo/)

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

CAT & DOG商品、Sleep商品取り扱い店舗は、ショップリストをご確認ください。（https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx）

※商品在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

＜その他 販売における注意事項＞

今後の社会情勢に応じて本コレクションの販売の延期や、店舗販売中止の可能性がございます。

何卒ご理解・ご了承いただきますようお願い申し上げます。

変更が発生した場合は、ジェラート ピケ公式サイトおよび公式インスタグラムにてお知らせいたします。

＜お問い合わせ先＞

●gelato pique店舗販売について：在庫につきましては各店舗までお問い合わせください。

●gelato pique公式オンラインストアについて：https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx

●USAGI ONLINEについて：https://usagi-online.com/cs/

※現在、問い合わせの回答までにお時間を頂戴しております。お客様へはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

PEANUTS（ピーナッツ）について

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。



チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。



Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。



さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。



(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

gelato pique(ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/ (https://www.instagram.com/gelatopique_official/)

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/