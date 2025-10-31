株式会社ジーエーコンサルタントとの資本提携に関するお知らせ

株式会社LivenupGroup

Livenup Group 代表取締役 玉川暁郎、ジーエーコンサルタント 代表取締役専務 堀江裕子、代表取締役社長 丸林由和

株式会社Livenup Group（以下「当社」）（本社：東京都港区、代表取締役社長：二川 良介、玉川 暁郎）は、株式会社ジーエーコンサルタント(以下「ジーエーコンサルタント」)

（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：丸林由和）の全株式を取得いたしましたことを下記のとおりお知らせいたします。

株式取得の理由

ジーエーコンサルタントは、神奈川県横浜市に拠点を構える不動産管理会社です。長年にわたり地域密着型の事業を展開し、賃貸管理・仲介業務を中心に、お客様に安心と信頼のサービスを提供しており、オーナー様および入居者様に寄り添った管理・仲介サービス、豊富な賃貸管理物件（500戸以上）を強みとしております。株式取得により当社としての賃貸管理戸数をさらに拡大させ、安定収益基盤を強化するとともに、当社子会社の株式会社Footworkと事業・エリアにおいての高い親和性を活かし、双方のさらなる成長を目指して参ります。

異動する子会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154997/table/3_1_e6575fd2a431c637d264d4f5b491b2b8.jpg?v=202510311259 ]

当社は、「不動産 × 事業承継 × 価値共創」をテーマに、事業承継を通じて事業価値と不動産価値を最大化し、グループ全体の非連続的な成長を実現しています。

今後も、事業連携や資本提携を積極的に進めることで、さらなる成長と事業拡大を目指してまいります。

【資本提携事例】