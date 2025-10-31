ココカラ～1日限りのテーマパーク～　 0歳から楽しめる！家族の特別な1日

NPO法人くるぶら



【11/22は“いい夫婦の日”💑】フォトブースで家族の思い出を残そう📸
マタニティのご家庭も安心して楽しめる、やさしいテーマパークです🤰(ハート)


🍔 グルメも大充実！久留米の人気店＆キッチンカーが集合
カレー・ハンバーガー・スイーツなど、家族でシェアしたくなるおいしいメニューがいっぱい😋


開催の背景

近年、少子高齢化の進行に伴い、子育て世代の地方定住促進が全国的な課題となっています。 久留米市においても、子育て世代の転出抑制と転入促進は重要な政策課題です。 一方で、観光分野においても、従来の通過型観光から滞在型・体験型観光への転換が求められており、 特に家族連れをターゲットとした魅力的なコンテンツの創出が急務となっています。 久留米市には豊かな自然環境、充実した子育て支援制度、グルメなど多くの魅力がありながら、 子育て世代に向けたこれらの魅力を一体的に発信・体験できる機会が限られているのが現状です。、地域ぐるみで の子育て支援と親同士のネットワーク形成が求められています。こうした社会課題の解決と観光振興を両立 させる新たなアプローチとして、本事業の意義があります。



イベントの詳細


会場：久留米百年公園　催し広場


住所：久留米市百年公園２４３２-１


日付：11月22日　土曜日


時間：11:00～16:00


入場料：無料


0歳の赤ちゃんから、パパママ、プレママ・プレパパまで👨‍👩‍👧‍👦
家族みんなが笑顔になれる秋のスペシャルイベント🍁





🎈 ここにしかない特別体験が待っています！
🌬 エアーアトラクション3機が登場！
　-500円で遊び放題-
🐠 話題の「移動式水族館」で海の世界を体験


　-見て、触れて、学べて、大人も楽しめる！-
👶 大人気のハイハイレースも開催（要申込）


　-お子様の一生懸命な姿に感動します-


親子で楽しむワークショップ 10店舗


　-予約制ではありません-
🍴 厳選キッチンカー＆飲食店 11店舗


　-グルメもたくさん楽しめる-


かわいいお花の販売も


　-お花すくいもできちゃう？！-





※お申込みが必要となります。


水族館も無料で入れます！

子育てに役立つ情報をお話しいただけます！





グルメラインナップ


2店舗回って特別なくじに参加しよう！

詳細はこちら！

プログラム・内容



１１：００　OPEN

ーステージプログラムー


１１：００　トークショー　　-成富健剛先生


１１：３０　ヨガ体操　　　　-親子で楽しくヨガ


１２：００　ハイハイレース　-第1部


１２：３０　トークショー　　-宮下樹里さん


１３：００　じゃんけん大会　-全員参加OK


１４：００　ハイハイレース　-第2部



１６：００　CLOSE






参加方法

- 事前のご予約はございません！
- 時間に余裕をもってお越しください。
- ハイハイレースに関しましては、こちらのLINE（https://lin.ee/4tALdZ94(https://lin.ee/4tALdZ94)）をご追加後「ハイハイレース」とご入力ください。


主催・協賛

主催　NPO法人くるぶら

主幹：株式会社　Banquet Future


協賛：セキスイハイム九州　株式会社/都道府県民共済グループ　福岡県民共済/株式会社　谷川建設/久留米ガス　株式会社/株式会社　シアーズホーム/グリーンコープ生協ふくおか/ハレルーヤカウンター/株式会社　SANCYO/放課後等デイサービス　詩音/平岡税理士事務所/株式会社　博愛/株式会社　ホームプランナーTMC/花工房GARAJU/有限会社　大河開発





主催：NPO法人くるぶら


協賛企業様

