ココカラ～1日限りのテーマパーク～ 0歳から楽しめる！家族の特別な1日
【11/22は“いい夫婦の日”💑】フォトブースで家族の思い出を残そう📸
マタニティのご家庭も安心して楽しめる、やさしいテーマパークです🤰(ハート)
🍔 グルメも大充実！久留米の人気店＆キッチンカーが集合
カレー・ハンバーガー・スイーツなど、家族でシェアしたくなるおいしいメニューがいっぱい😋
開催の背景
近年、少子高齢化の進行に伴い、子育て世代の地方定住促進が全国的な課題となっています。 久留米市においても、子育て世代の転出抑制と転入促進は重要な政策課題です。 一方で、観光分野においても、従来の通過型観光から滞在型・体験型観光への転換が求められており、 特に家族連れをターゲットとした魅力的なコンテンツの創出が急務となっています。 久留米市には豊かな自然環境、充実した子育て支援制度、グルメなど多くの魅力がありながら、 子育て世代に向けたこれらの魅力を一体的に発信・体験できる機会が限られているのが現状です。、地域ぐるみで の子育て支援と親同士のネットワーク形成が求められています。こうした社会課題の解決と観光振興を両立 させる新たなアプローチとして、本事業の意義があります。
イベントの詳細
会場：久留米百年公園 催し広場
住所：久留米市百年公園２４３２-１
日付：11月22日 土曜日
時間：11:00～16:00
入場料：無料
0歳の赤ちゃんから、パパママ、プレママ・プレパパまで👨👩👧👦
家族みんなが笑顔になれる秋のスペシャルイベント🍁
🎈 ここにしかない特別体験が待っています！
🌬 エアーアトラクション3機が登場！
-500円で遊び放題-
🐠 話題の「移動式水族館」で海の世界を体験
-見て、触れて、学べて、大人も楽しめる！-
👶 大人気のハイハイレースも開催（要申込）
-お子様の一生懸命な姿に感動します-
親子で楽しむワークショップ 10店舗
-予約制ではありません-
🍴 厳選キッチンカー＆飲食店 11店舗
-グルメもたくさん楽しめる-
かわいいお花の販売も
-お花すくいもできちゃう？！-
※お申込みが必要となります。
水族館も無料で入れます！
子育てに役立つ情報をお話しいただけます！
グルメラインナップ
2店舗回って特別なくじに参加しよう！
詳細はこちら！
プログラム・内容
１１：００ OPEN
ーステージプログラムー
１１：００ トークショー -成富健剛先生
１１：３０ ヨガ体操 -親子で楽しくヨガ
１２：００ ハイハイレース -第1部
１２：３０ トークショー -宮下樹里さん
１３：００ じゃんけん大会 -全員参加OK
１４：００ ハイハイレース -第2部
１６：００ CLOSE
参加方法- 事前のご予約はございません！
- 時間に余裕をもってお越しください。
- ハイハイレースに関しましては、こちらのLINE（https://lin.ee/4tALdZ94(https://lin.ee/4tALdZ94)）をご追加後「ハイハイレース」とご入力ください。
主催・協賛主催 NPO法人くるぶら
主幹：株式会社 Banquet Future
協賛：セキスイハイム九州 株式会社/都道府県民共済グループ 福岡県民共済/株式会社 谷川建設/久留米ガス 株式会社/株式会社 シアーズホーム/グリーンコープ生協ふくおか/ハレルーヤカウンター/株式会社 SANCYO/放課後等デイサービス 詩音/平岡税理士事務所/株式会社 博愛/株式会社 ホームプランナーTMC/花工房GARAJU/有限会社 大河開発
主催：NPO法人くるぶら
協賛企業様
