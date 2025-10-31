ココカラ～1日限りのテーマパーク～　 0歳から楽しめる！家族の特別な1日

NPO法人くるぶら

【11/22は“いい夫婦の日”💑】フォトブースで家族の思い出を残そう📸

マタニティのご家庭も安心して楽しめる、やさしいテーマパークです🤰(ハート)

🍔 グルメも大充実！久留米の人気店＆キッチンカーが集合

カレー・ハンバーガー・スイーツなど、家族でシェアしたくなるおいしいメニューがいっぱい😋

開催の背景

近年、少子高齢化の進行に伴い、子育て世代の地方定住促進が全国的な課題となっています。 久留米市においても、子育て世代の転出抑制と転入促進は重要な政策課題です。 一方で、観光分野においても、従来の通過型観光から滞在型・体験型観光への転換が求められており、 特に家族連れをターゲットとした魅力的なコンテンツの創出が急務となっています。 久留米市には豊かな自然環境、充実した子育て支援制度、グルメなど多くの魅力がありながら、 子育て世代に向けたこれらの魅力を一体的に発信・体験できる機会が限られているのが現状です。、地域ぐるみで の子育て支援と親同士のネットワーク形成が求められています。こうした社会課題の解決と観光振興を両立 させる新たなアプローチとして、本事業の意義があります。

イベントの詳細

会場：久留米百年公園 催し広場

住所：久留米市百年公園２４３２-１

日付：11月22日 土曜日

時間：11:00～16:00

入場料：無料

0歳の赤ちゃんから、パパママ、プレママ・プレパパまで👨‍👩‍👧‍👦

家族みんなが笑顔になれる秋のスペシャルイベント🍁

🎈 ここにしかない特別体験が待っています！

🌬 エアーアトラクション3機が登場！

-500円で遊び放題-

🐠 話題の「移動式水族館」で海の世界を体験

-見て、触れて、学べて、大人も楽しめる！-

👶 大人気のハイハイレースも開催（要申込）

-お子様の一生懸命な姿に感動します-

親子で楽しむワークショップ 10店舗

-予約制ではありません-

🍴 厳選キッチンカー＆飲食店 11店舗

-グルメもたくさん楽しめる-

かわいいお花の販売も

-お花すくいもできちゃう？！-

グルメラインナップ

プログラム・内容

※お申込みが必要となります。水族館も無料で入れます！子育てに役立つ情報をお話しいただけます！2店舗回って特別なくじに参加しよう！詳細はこちら！１１：００ OPEN

ーステージプログラムー

１１：００ トークショー -成富健剛先生

１１：３０ ヨガ体操 -親子で楽しくヨガ

１２：００ ハイハイレース -第1部

１２：３０ トークショー -宮下樹里さん

１３：００ じゃんけん大会 -全員参加OK

１４：００ ハイハイレース -第2部

１６：００ CLOSE

参加方法

主催・協賛

- 事前のご予約はございません！- 時間に余裕をもってお越しください。- ハイハイレースに関しましては、こちらのLINE（https://lin.ee/4tALdZ94(https://lin.ee/4tALdZ94)）をご追加後「ハイハイレース」とご入力ください。主催 NPO法人くるぶら

主幹：株式会社 Banquet Future

協賛：セキスイハイム九州 株式会社/都道府県民共済グループ 福岡県民共済/株式会社 谷川建設/久留米ガス 株式会社/株式会社 シアーズホーム/グリーンコープ生協ふくおか/ハレルーヤカウンター/株式会社 SANCYO/放課後等デイサービス 詩音/平岡税理士事務所/株式会社 博愛/株式会社 ホームプランナーTMC/花工房GARAJU/有限会社 大河開発

