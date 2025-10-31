超急速EV 充電施設3拠点での累計充電回数が1万回超を達成　記念して充電料金が50％OFFとなる　「Audi charging hub Winter Holiday Campaign」を開催





































































































アウディ ジャパンは、2024年4月に都市型EV充電施設としてオープンしたAudi charging hub 紀尾井町に続いて、2025年にはプレミアムラウンジを併設したAudi charging hub 芝公園、新東名高速の南厚木インターチェンジ直下という絶好のロケーションにAudi charging station厚木を続けて開設し、充電ネットワークの拡充を進めてきました。各施設の立地の良さと急速充電の利便性を多くのお客様に評価いただきご支持いただいた結果、超急速EV充電施設 3拠点での累計充電回数が1万回を超えました。



このたびの「Audi charging hub Winter Holiday Campaign」は、Audi charging hub 紀尾井町、Audi charging hub 芝公園、Audi charging station 厚木の全3拠点において、すべての電気自動車ユーザーの皆さま*を対象に実施します。自宅に充電設備をお持ちでないお客様にとっては基礎充電として、また比較的長距離を日常使いで電気自動車をご利用されるお客様にとっては経路地充電として、Audi charging 施設を目的に応じてご利用いただけます。年末年始にかけてクルマでのお出かけが増えるこのシーズンに、これまで本施設を利用された電気自動車ユーザーの皆さまにご愛顧の感謝をお伝えするとともに、さらに多くのお客様にスマートでプレミアムな充電で快適なEVライフを楽しんでいただくことを目的としています。



なお、本キャンペーンの特別料金は、PowerXアプリでの利用に適用されます。「プレミアム チャージング アライアンス（PCA）」メンバーのお客様もPowerXアプリに登録の上、ご利用ください。



Audi charging hub Winter Holiday Campaign URL：



アウディの電動化戦略

アウディでは、「Vorsprung durch Technik（技術による先進）」をスローガンに掲げ、市場のニーズに合わせた電動化を進めています。2018年に初の完全電気自動車e-tronを発表して以来e-tronシリーズの拡充を続け、フラグシップモデルのAudi e-tron GTシリーズやAudi Q8 e-tronシリーズ、プレミアムコンパクトSUVのAudi Q4 e-tronシリーズを導入してきました。さらに本年は、e-tronファミリーの一充電走行距離の新しいレベルを築くAudi Q6 e-tronと、Audi A6 e-tronという次世代のプレミアムe-モビリティを導入しました。革新的な電気自動車モデルの導入と両輪で進めているのが、電気自動車の充電ニーズに対応する充電インフラの構築です。アウディではすべての電気自動車ユーザーの皆さま*が急速充電を利用できるAudi charging hub 紀尾井町、Audi charging hub 芝公園、Audi charging station 厚木を運営しています。また、アウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの3ブランドの90kWから150kW出力の急速充電器ネットワークを、加盟3ブランドの電気自動車ユーザーが利用できる、プレミアム充電サービス「プレミアム チャージング アライアンス（PCA）」も提供しています。



Audi charging hub / stationについて

アウディは、電気自動車の利用促進を目的に、蓄電池を備えた超急速充電施設Audi charging hub / stationを日本国内で展開しています。現在は、2024年4月開設のAudi charging hub 紀尾井町、2025年4月開設のAudi charging hub 芝公園、そしてAudi charging station 厚木の3拠点で、最大150kW出力による急速充電を24時間365日ご利用いただけます。Audi charging hub 紀尾井町とAudi charging station 厚木には2基4口、Audi charging hub 芝公園には1基2口の充電ポートを設置しております。利用は、PCAメンバーのお客様はPCAアプリから、その他の電気自動車*をご利用のお客様はPowerXアプリへの登録でご利用いただけます。



* 充電器は充電規格「CHAdeMO 2.0.2」に対応。CHAdeMOアダプターはご利用いただけません。



■ Audi charging hub & station ウェブサイト

https://www.audi.jp/e-tron/charging/ach/



■ PowerXアプリダウンロードページ：

iPhone ：https://apps.apple.com/jp/app/PowerX/id1620810916

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.powerx.powerx



■ キャンペーン適用時料金プラン（従量課金制）

Premium ：105円 / kWh → 50円 / kWh

Regular ：95円 / kWh → 45円 / kWh

Economy ：85円 / kWh → 40円 / kWh



■ 充電方法

1. Download & open your account

スマートフォンに「Power X」のアプリをダウンロードし、お客様情報やクレジットカード情報などを登録。



2. Audi charging hub registration

Audi charging hub の登録へ進む。（充電器に設置してあるポスターのQR コードをご確認ください。）



3. Reservation

Power X アプリ内のマップ上でご希望の充電ロケーションピンを選択しご予約。



4. Charge & Pay

ご予約いただいた内容を選択しスマートフォン上にQR コードを表示。充電器のQR コードリーダーにかざし充電をスタート。



PCAメンバーの方で、従量課金制でのご利用、および「Audi charging hub Winter Holiday Campaign」ご利用をご希望の方は、本アプリへのご登録が必要です。キャンペーン期間中も従来通りPCAアプリを利用し、PCA料金でのご利用も可能です。



■ Audi charging hub 紀尾井町

所在地 ：東京都千代田区麹町5丁目7番15

運営時間：年中無休 24時間利用可能

超急速充電気：2基4口



■ Audi charging hub 芝公園

所在地 ：東京都港区芝公園4-6-8

運営時間：年中無休 24時間利用可能

超急速充電気：1基2口



■ Audi charging station 厚木

所在地 ：神奈川県厚木市戸田252-1

運営時間：年中無休 24時間利用可能

2024年4月にヨーロッパ以外で初のAudi charging hubを開設して以来、約1年半で全3施設において累計充電回数が1万回を突破キャンペーン期間：2025年11月1日から2026年1月31日までクルマでの外出機会が多くなるこのシーズンに、すべての電気自動車ユーザー*にスマートで快適なドライブを提供