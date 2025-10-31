池田エライザさん、山時聡真さん出演のJ-POWER新CM 「TAの池田さん」 シリーズを公開しました ～大学での日常的なやり取りを通じ、J-POWERの魅力を訴求～

電源開発株式会社（以下、J-POWER、本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：菅野 等）は新CM「TAの池田さん」シリーズ(Tシャツ篇、アクスタ篇)をウェブにて先行公開します。なお、テレビCMは11月1日より放送を開始します。同時に、新CMと連動したウェブ限定の動画も公開します。

■「世界を動かすエネルギーを」をキャッチコピーに

今回の新CMでは、池田エライザさん演じるティーチング・アシスタント（TA※）の池田さんと、山時聡真さん演じる大学生、山時くんとの大学での日常的なやり取りを描いています。池田さんは、大学での実験・実習をサポートするTAとして登場し、J-POWERの魅力をさりげなく語る存在。彼女は白衣の下にJ-POWERのロゴ入りTシャツを着用し、デスクには水力・火力・風力といった発電設備のアクリルスタンドを飾るなど、J-POWERへの深い愛着を持っています。そんな池田さんとの交流を通じて、山時くんは次第にJ-POWERに興味を持ち、その魅力に気づいていくというストーリーです。

また、今回の新CMでは、J-POWERの社名と同時に、事業イメージまでを想起できるという狙いを基に、事業のスケール感を力強く訴求するキャッチコピーとして、「世界を動かすエネルギーを」 を掲げています。

新CMはTシャツ篇、アクスタ篇の2本をそれぞれ15秒、30秒版作成し公式YouTubeにて公開しています。

※大学院に在籍する学生が、学部生の授業などで大学教員をサポートし、授業の補助(実験・実習など)を行う制度のこと。

■CMクリエイティブディレクターは「福里真一さん」が担当

今回の新CM「TAの池田さん」シリーズは、トヨタ自動車の「こども店長」やサントリーBOSS「宇宙人ジョーンズ」シリーズなど、これまで2,000本以上ものCMを手掛けてきた福里真一さんに、クリエイティブディレクターを務めていただきました。

福里真一さん

ワンスカイ クリエイティブディレクター/CMプランナー

1968年鎌倉生まれ。一橋大学社会学部卒業後、1992年電通入社。2001年より「ワンスカイ」所属。

代表作：トヨタ自動車「こども店長」、富士フイルム「お正月を写そう」、 トミー・リー・ジョーンズ主演によるサントリーBOSS「宇宙人ジョーンズ」、ユニクロ「LifeとWear」など。親しみのわくCMを、数多くつくりだしている。

2001年クリエイターオブザイヤー（最年少受賞）

その他にも日テレCM大賞、JAA広告賞/経済産業大臣賞など数々の賞を受賞している。





■「TAの池田さん」キャスト紹介

池田エライザさん

1 996年4月16日生まれ、福岡県出身。2009年、ファッション誌「ニコラ」の第13回ニコラモデル・オーディションでグランプリを受賞。2011年、映画「高校デビュー」で俳優デビューを果たす。俳優業にとどまらず、映画監督、歌手、カメラマンなど幅広いジャンルで活躍。2020年には、自身が原案・初監督を務めた映画「夏、至るころ」が公開。NHKプレミアムドラマ「舟を編む～私、辞書つくります～」（2024年2月）では主演を務めた。Netflixシリーズ「地面師たち」（2024年7月25日～）に出演、配信中。TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」レギュラー出演。2025年夏には、映画『リライト』の主演を務めた。2026年春、Netflixシリーズ『九条の大罪』出演を控えている。





山時聡真さん

2 005年6月6日生まれ。東京都出身。5歳から芸能活動をスタート。2016年、映画『ゆずの葉ゆれて』で俳優デビュー。2023年、宮崎駿監督のアニメ映画『君たちはどう生きるか』では主人公・眞人の声を担当。近年の出演作は『ラーゲリより愛を込めて』（2022年）、『あのコはだぁれ？』（2024）、『蔵のある街』主演（2025）など。テレビドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）、『終幕のロンドーもう二度と、会えないあなたにー』（関西テレビ／フジテレビ系）に出演。





■新CM特設サイトを公開

10月31日より新CM連動特設サイトを公開し、新CMと連動したWeb限定の特別動画「突撃クイズ！J-POWERマスター」を掲載しています。本動画は、CMの世界観を活かしながら、よりカジュアルかつ親しみ

やすい形で当社の事業理解を深めることができるコンテンツとなっています。

・新CM特設サイト https://www.jpower.co.jp/sekaiwo-ugokasu/

・J-POWER公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UC1fOsFaYwPL1dMyT-btLXsA