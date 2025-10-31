こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道日本ハムファイターズから指名された大阪学院大学硬式野球部エドポロ ケイン選手に球団が指名挨拶
硬式野球部エドポロ ケイン選手（経済学部4年）がプロ野球ドラフト会議にて北海道日本ハムファイターズから2位指名を受けた。２７日に大渕スカウト部長と熊崎スカウト、荻野スカウトが指名挨拶に来学し、中村硬式野球部監督とエドポロ選手と会談した。
その後、本学レセプションで行われた会見では、ファイターズ栗山英樹CBOから「共に天下を！」と書かれたIDパスを受け取り、大渕氏は「チームを引っ張っていってほしい」とメッセージを送った。
その言葉を受けてエドポロ選手は、「誰にも負けないぐらい努力して、憧れられるスーパースターになりたい」と意気込みを語った。
【エドポロ選手プロフィール】
◆氏名 エドポロ クリストファ ケイン セカンド
◆所属 大阪学院大学 硬式野球部 経済学部 経済学科 ４年生
◆身長/体重 190㎝/100㎏
◆生年月日 2003年7月2日（22歳）
◆出身地 大阪府大阪市
◆ポジション 外野手（右投げ 右打ち）
◆経歴 北巽小２年からナガセボーイズで野球を始め、巽中では南大阪ベースボールクラブに所属
日本航空高校（山梨県）では２年秋からレギュラーで甲子園出場
◆在学中の主な成績 関西六大学野球連盟リーグ戦（春季・秋季）通算本塁打 11本
