北海道日本ハムファイターズから指名された大阪学院大学硬式野球部エドポロ ケイン選手に球団が指名挨拶

硬式野球部エドポロ ケイン選手（経済学部4年）がプロ野球ドラフト会議にて北海道日本ハムファイターズから2位指名を受けた。２７日に大渕スカウト部長と熊崎スカウト、荻野スカウトが指名挨拶に来学し、中村硬式野球部監督とエドポロ選手と会談した。





その後、本学レセプションで行われた会見では、ファイターズ栗山英樹CBOから「共に天下を！」と書かれたIDパスを受け取り、大渕氏は「チームを引っ張っていってほしい」とメッセージを送った。
その言葉を受けてエドポロ選手は、「誰にも負けないぐらい努力して、憧れられるスーパースターになりたい」と意気込みを語った。


【エドポロ選手プロフィール】
◆氏名　エドポロ クリストファ ケイン セカンド
◆所属　大阪学院大学 硬式野球部　経済学部 経済学科 ４年生
◆身長/体重　190㎝/100㎏
◆生年月日　2003年7月2日（22歳）
◆出身地　　大阪府大阪市
◆ポジション　外野手（右投げ 右打ち）
◆経歴 　北巽小２年からナガセボーイズで野球を始め、巽中では南大阪ベースボールクラブに所属
　　　　 日本航空高校（山梨県）では２年秋からレギュラーで甲子園出場
◆在学中の主な成績　関西六大学野球連盟リーグ戦（春季・秋季）通算本塁打　11本




▼本件に関する問い合わせ先
大阪学院大学 広報部
衣斐（いび）　佐藤　
住所：〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号
TEL：06-6381-8434（代表）
FAX：06-6382-4363
メール：kouhou＠ogu.ac.jp


