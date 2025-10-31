こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社サンドリア札幌×北海道科学大学サンドリアとのコラボキッチンカーお披露目会を実施します！
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）は、札幌市内で大人気のサンドイッチ専門店「サンドリア」とのコラボレーションにより制作したコラボキッチンカーをお披露目いたします。
本プロジェクトでは、本学メディアデザイン学科の学生がデザインを担当し、サンドリアの魅力を表現するとともに、若い感性を生かした新たなデザインで地域の皆さまに親しまれるキッチンカーを目指しました。
今回のキッチンカーは、株式会社サンドリア札幌と北海道科学大学が協働し、地域企業との連携・共創を通じて学生の実践的な学びを促進することを目的としています。
学生たちは、サンドリアのブランドイメージを踏まえつつ、大学のデザイン教育で培った知識とスキルを活用し、デザイン提案からラッピング制作まで一貫して携わりました。
この度、お披露目にあたり関係者および報道機関の皆さまを対象に、以下のとおりお披露目会を実施いたします。
【サンドリア新キッチンカーコラボデザインお披露目会】
日 時：2025年11月14日(金) 12：20～（30分程度）
場 所：北海道科学大学 A棟前スペース
内 容：キッチンカーの紹介、本取り組みの説明、関係者からのコメント、
学生によるラッピングの解説など
