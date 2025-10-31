最新人気51車種徹底ガイド！『2026年　国産＆輸入SUVのすべて』発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 2026年 国産＆輸入SUVのすべて

発売日：2025年10月31日

定価：1200円（本体価格：1091円）

JANコード：9784779653100

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505310/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505310/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年10月31日より

『2026年 国産＆輸入SUVのすべて』を発売いたします。

モーターファン別冊 ニューモデル速報 統括シリーズ Vol.172は、「2026年 国産＆輸入SUVのすべて」です。いま、日本で発売されている国産、輸入の最新SUVを車種ごとに定型フォーマットで詳しく解説。内外装の豊富な写真やインプレッション、バリエーション展開などを、各車横並びで比較検討できる情報量の多い保存版の１冊です。巻頭では、スズキ・クロスビー、日産エクストレイルなどの新型モデルや、新型RAV４、新型CX-5といったまもなく正式発表されるニューカマーを紹介しています。購入検討の方はもちろん、SUVの最新情報をあらゆる角度から知りたいあなたに、ぜひおすすめします。

マイナーチェンジでNISMO、ROCK CREEK、AUTECH SPORTS SPECが追加され、大幅にバリエーションが充実した日産エクストレイルを紹介。

人気の新型RAV4、新型CX-5は、すでにスタイリングはお披露目されているものの、正式な国内デビューはまだ。そんな、正式発表が待ち遠しい両車をレポートします。

車種別フォーマットベージでは、アルファロメオ・ジュニアほか、人気の国産＆輸入SUVを車種ごとに詳密解説。全車横比較しやすい定型レイアウトで、内外装や試乗の印象がチェックできます。

CONTENTS

2 人気のコンパクトが８年ぶりに大刷新！

SUVらしさをプラス

SUZUKI XBEE

4 走りに特化、質感重視、オフ仕様まで、あらゆるタイプを網羅

クラス随一の包容力

NISSAN X-TRAIL

6 新世代PHEVに注目

NEW TOYOTA RAV4

7 後席居住性を改善

NEW MAZDA CX-5

90 一充電航続距離は最良値746kmに大幅向上！

ツーリングBEV

NEW SUBARU SOLTERRA

92 バリューな新グレード

MERCEDES-BENZ GLA/GLB Urban Stars

国産＆輸入EV 31車種 完全ガイド

国産SUV

10 スバル・フォレスター

14 スバル・クロストレック

16 スバル・レヴォーグ レイバック

18 トヨタ・クラウン エステート

22 トヨタ・ハリアー

24 トヨタRAV４

26 トヨタ・ランドクルーザー２５０

28 トヨタ・ランドクルーザー７０

30 トヨタ・カローラクロス

32 トヨタ・ヤリスクロス

34 トヨタ・ライズ

36 レクサスLX

40 レクサスGX

42 レクサスNX

44 レクサスUX

46 レクサスLBX

48 スズキ・フロンクス

52 スズキ・ジムニーシエラ／ノマド

54 マツダCX-80

58 マツダCX-60

60 マツダCX-5

62 マツダCX-3

64 マツダCX-30

66 マツダMX-30

68 ホンダ・ヴェゼル

72 ホンダWR-V

74 ホンダZR-V

76 三菱アウトランダー

78 三菱エクリプスクロス

80 三菱トライトン

82 日産アリア

84 日産キックス

86 ダイハツ・ロッキー

輸入SUV

94 プジョー3008

98 プジョー2008

100 アルファロメオ・ジュニア

104 ルノー・キャプチャー

106 ルノー・アルカナ

108 フォルクスワーゲンT-Cross

110 フォルクスワーゲンT-Roc

112 フォルクスワーゲン・ティグアン

114 MINIカントリーマン

116 BMW X2／iX2

118 BMW X1／iX1

120 メルセデス・ベンツGLB

122 メルセデス・ベンツGLA

124 アウディQ3

126 アウディQ2

128 ボルボXC40／EX40

130 ジープ・レネゲード

132 ジープ・コンパス

134 プレゼントコーナー

136 バックナンバー

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2025年10月31日

株式会社三栄