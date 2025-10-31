令和７年度「全国ジビエフェア」開催！

農林水産省は、ジビエを有効活用する取組を推進するため、ジビエを扱うフェア協賛飲食店等の情報を全国ジビエフェア特設サイトで紹介し、「ジビエを食べたい！買いたい！」機運を盛り上げます。

1.概要

農作物の鳥獣被害対策等のための鳥獣捕獲が増加する中、農林水産省は、捕獲した野生鳥獣を地域資源ととらえ、ジビエとして有効活用する取組を推進しています。

「全国ジビエフェア」では、11月から2月までのフェア期間中にジビエメニューを提供する全国の飲食店や、ジビエを使った商品を販売する小売店やECサイト等の情報を取りまとめ、特設サイトでご紹介します。また、特設サイト内に特集ページを設け、様々なジビエの楽しみ方をご提案します。

さらに各地域のご当地ジビエフェア情報やイベント情報などもご紹介し、ジビエを食べたい！買いたい！という機運を盛り上げ、全国的なジビエの消費拡大を図ります。（事業実施主体：株式会社ぐるなび）

2.開催期間

令和7年11月1日(土曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで

3.全国ジビエフェア特設サイト

「全国ジビエフェア」の特設サイトで、ジビエメニューの食べられるお店、ジビエ等商品の買えるお店、都道府県等の開催する各地域のジビエフェア（ご当地ジビエフェア）等の情報を検索することができます。参加店舗やイベント情報は随時追加・更新されます。

フェア開催期間中も参加店舗を募集しています。

＜全国ジビエフェア特設サイト＞

http://www.gibier-fair.jp/

＜特設サイト掲載内容＞

「飲食店・宿泊施設を探す」：ジビエを食べられるお店の情報

「小売店・ECサイトを探す」：ジビエの精肉、加工品、皮革製品、ペットフード等を買えるお店の情報

「テーマで探す」：ランチで楽しむジビエ、おひとり様歓迎、アウトドアで楽しむジビエ等、テーマ別に集めたお店の情報

「ご当地ジビエフェア」：都道府県や地域で開催されるジビエ料理フェア情報等インフォメーション：全国のジビエ関連イベント情報を順次掲載

「ジビエおすすめ診断」：簡単な質問に回答することで、おすすめのジビエの楽しみ方を提案してくれるコンテンツ

4.ポスター









添付資料

報道発表資料(PDF : 564KB)