【熱海後楽園ホテル】開業60周年記念として実施している夕食ブッフェでのアルコールフリーフローが2026年4月以降も継続！

熱海にある複合型リゾートATAMI BAY RESORT KORAKUENの熱海後楽園ホテル（所在地︓静岡県熱海市和田浜南町10-1、代表取締役社長 総支配人 向坂 雄典）は、開業60周年キャンペーンとして実施しておりますアルコールフリーフロー(飲み放題)について、多くのお客様にご好評いただき、継続をご希望される声も寄せられたため、2026年4月以降も継続いたします。

熱海後楽園ホテルでは、開業60周年を記念しまして、2026年3月31日(火)までの期間限定で、夕食ブッフェをご利用のお客様にアルコールフリーフロー(飲み放題)をご提供しております。お楽しみいただけるのは、ビールやワイン、ウイスキー、日本酒、焼酎など、約25種類のアルコール。お酒が苦手なお客様やお子様にもお楽しみいただけますように、ソフトドリンクもフリーフローとしてご用意しております。ブッフェ会場では、全60種類以上、シェフおすすめの創作料理をはじめとする種類豊富な和洋中ブッフェをご提供しており、お料理に合わせて、お酒を自由に選べることに、お喜びの声もいただきました。今後も、お食事の時間において、お客様と楽しい思い出を一緒に作っていくために、アルコールフリーフローのサービスを2026年4月以降も継続していくことといたしました。

アルコールフリーフローの概要

夕食ブッフェ会場であるレストラン「HARBORʼS W」とスカイレストラン「TOP・OF・ATAMI」では、夕食ブッフェご利用のお客様に、ビールやワイン、ウイスキー、日本酒、焼酎など、約25種類のアルコールをご用意しております。その中でもおすすめなのは、HARBORʼS Wオリジナルクラフトビールや、「磯自慢」などの地元静岡県の日本酒です。また、お酒が苦手なお客様やお子様にもお楽しみいただけますように、合わせてソフトドリンクもフリーフローとしてご提供しております。

※お酒の銘柄は、時期や仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※アルコール・ソフトドリンクのフリーフローは宿泊料金に含まれております。

※90分制となります。

※20歳未満の方には酒類を提供できません。

ATAMI BAY RESORT KORAKUENについて

熱海にある「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、全室オーシャンビューの「タワー館」と多様な客室を備えた「AQUA SQUARE（アクア スクエア）」から成る熱海後楽園ホテルをはじめ、熱海最大級の日帰り温泉「オーシャンスパ Fuua（フーア）」、豪快なグリル料理や焼き立てのピザが楽しめるレストラン「HARBORʼS W（ハーバーズ ダブル）」や豊かな伊豆の食を取り揃えたフードマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」が集まるIZU-ICHI（イズイチ）を展開し、宿泊・日帰り温泉・ショッピングをお楽しみいただける複合型リゾート施設です。客室189室、約700名まで収容できる大型コンベンションホールをはじめ、バリエーションに富んだ宴会場も完備しております。東京から新幹線で約50分、JR「熱海駅」と「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」間で無料の送迎シャトルバスも運行しております。

◎名称︓ATAMI BAY RESORT KORAKUEN

◎場所︓静岡県熱海市和田浜南町10-1

◎主要施設︓

宿泊施設「熱海後楽園ホテル」（計189室）

日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」

レストラン「HARBORʼS W」

◎Ｕ Ｒ Ｌ︓https://www.atamibayresort.com

◎運営会社︓株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

◎お客様からのお問い合わせ先︓予約センター T E L︓0557-81-0041

※都合により、内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

※価格表記は全て税込です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社東京ドーム・リゾートオペレーションズ

〒413-8626 静岡県熱海市和田浜南町10-1

経営企画創造 TEL 0557-31-2002