めんつゆもカレールウもかき氷シロップも自分で作る！　27万人のフォロワーを持つ著者による『親子で楽しむ ほぼ無添加レシピ』11月発売

グラフィック社は、＜親子ですこやかシリーズ＞第二弾として、書籍『自家製だからあんしん！ 親子で楽しむ ほぼ無添加レシピ』を、2025年11月に発売いたします。

『親子で楽しむ ほぼ無添加レシピ』書影添加物が気になるカレールウやかき氷シロップ、加工肉…料理が苦手でも手作りできる！

子どもが生まれてから「食品添加物」が気になっているけど、すべて作るのは難しい…。そんなママ、パパのために、インスタグラムで25万人以上のフォロワーを誇る濱村圭さんの自家製レシピをご紹介！ 料理が苦手でも、忙しくても日常的に取り入れられるものばかりです。

本書では、子どもが好きなかき氷シロップやグミ、練乳、カレールウ、焼きそばソース、ウインナーやベーコンの加工肉、ポテトチップスなど無添加の114レシピを紹介。

また、スペシャルインタビューでは『子どもの食事50（ダイヤモンド社）』の著者伊藤明子先生が登場。本当に避けたい添加物などを解説します。

＜親子ですこやかシリーズとは＞

子どもがうまれたから、口に入るものに気を遣うようになった、ママ・パパのためのレシピシリーズ。

育児に、家事に、仕事に、自分のことに…。忙しいママ・パパでもかんたんに取り入れやすく、大人も子どももちゃんとからだを大切にできるレシピをご提案していきます。

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

◆“無添加レシピ”を無理のない範囲で取り入れる◆「あったらいいな」のレシピが満載！からくないカレー粉、福神漬け、カレールウベーコンヴィーガンチョコ、グミ、いちごギモーヴ

濱村 圭（ハマムラケイ）

料理研究家、フードコーディネーターとして、CM撮影やレシピ考案、メディア出演をするかたわら、司会・MCとしての活動も行っている。自身のアレルギー体質をきっかけに「手作り」の料理の贅沢さに気づき、日々の生活に取り入れられる範囲のほどほどの手作り、「自家製レシピ」をSNS等で発信している。インスタグラムのフォロワーは27万人。

伊藤明子（イトウミツコ）／インタビュー

赤坂ファミリークリニック院長。東京大学医学部附属病院小児科医。医師になる前から同時通訳者として天皇陛下や歴代首相、米国大統領の通訳を務め、現在も医学系会議を中心に活動している。通訳の仕事をしながら二児をもうけたあと、40歳で医学部を受験し、医師に。とくに子どもの食を医学的な観点から研究しており、海外の学術論文から日々最新の情報をアップデートしている。わかりやすい説明と親しみやすい人柄で子どもをもつ親からの信頼は厚く、メディア出演も多い。著書に『子どもの食事50』（ダイヤモンド社）などがある。

＜書籍情報＞

『親子で楽しむ ほぼ無添加レシピ』書影

書名：自家製だからあんしん！ 親子で楽しむ ほぼ無添加レシピ

著者：濱村 圭

インタビュー：伊藤明子

発売日：2025年11月

仕様：B5変 並製 総128頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4098-9

＜好評関連書籍＞

『親子でおいしい 発酵ごはん』書影

書名：作り分けなし！ 時短にもなる！ 親子でおいしい 発酵ごはん

著者：清水紫織

インタビュー：とけいじ千絵

発売日：2025年5月

仕様：B5変 並製 総128頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4042-2

