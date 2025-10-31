「子育て感謝状ワイン」にノンアルコール登場！成人式や結婚式で“お酒が苦手な方にも贈れる”新しい選択肢

株式会社ファルベ

株式会社ファルベ（本社：広島市）は、結婚式や成人式などの節目に“子から親へ感謝を伝える”ギフトとして人気の「子育て感謝状ワイン」に、新たにワインテイストのノンアルコールタイプを加えました。

これにより、「お酒が飲めない方」や「未成年の方」でも、大切な想いをかたちにして贈ることができるようになります。

背景

「子育て感謝状ワイン」は、木箱にワインとともに、写真・カウント日数・メッセージを印刷するオーダーメイド仕様。用途も結婚式、成人式、卒業・入学など、さまざまな「節目」に対応しており、

・オリジナル感・カスタマイズ性

・選択肢の柔軟性

・記録・保存できる仕様

といった観点から、実際の購入者からも「両親が泣いて喜んだ」「記念になる」「箱を開けた瞬間のリアクションが最高だった」といった声が多数寄せられている人気の商品です。

写真とメッセージ付きのオリジナルの木箱結婚式の親ギフトとしても人気

しかし、成人式での贈呈シーンでは、まだ18～19歳の未成年が多く、「本当は贈りたいけれど、お酒は買えない」という声も寄せられていました。

また、「両親がお酒を飲まない」「体質的にアルコールが苦手」といった理由から、ワイン以外の選択肢を求める声も増えていました。

新商品概要

今回新たにラインナップに加わるのは、フランス・ピエール・シャヴァン社が手掛けるノンアルコールワインテイスト飲料「ピエール・ゼロ」シリーズ。

本格的なワインの味わいを再現しながら、アルコール0.00％で、誰でも安心して楽しめます。

「子育て感謝状ワイン」と同じく、オリジナルのラベルに子から親へのメッセージや感謝状をデザインし、世界にひとつだけの贈り物としてお届けします。

子育て感謝状ワイン

感謝の気持ちを添えて贈るギフト／赤・白ワイン・木箱のみ・NEWワインテイスト飲料



ファルべからのメッセージ

「贈る気持ちに、制限をつけたくない」

お酒を飲める・飲めないに関わらず、親への“ありがとう”を伝える瞬間を大切にしてほしい。

そんな想いから生まれた新ラインです。



成人式や結婚式という人生の節目に、心からの感謝を届けるギフトとしてご利用ください。

株式会社ファルベについて

結婚式アイテムの専門店「ファルベ」は、“想いをカタチにする”をテーマに、オリジナルデザインのウェディングアイテムを企画・製作・販売しています。プロフィールブックや結婚証明書、両親贈呈ギフトなど、花嫁のこだわりを叶える商品を自社工房で一点ずつ丁寧に制作。

オンラインショップ「ファルベ（https://www.farbeco.jp/）」を中心に、全国の新郎新婦さまへお届けしています。



