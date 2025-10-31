[Bowers & Wilkins イベント情報]「秋のヘッドフォン祭 2025」出展のお知らせ

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国の歴史あるプレミアム・オーディオ・ブランドであるBowers & Wilkinsは、2025年11月1日（土）にステーションコンファレンス東京で開催される「秋のヘッドフォン祭 2025」に出展することをお知らせいたします。

この度のヘッドフォン祭のBowers & Wilkinsブースでは、9月下旬に発売されたばかりのフラッグシップ・ワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2」をご試聴いただけます。よりスリムになりフィット感も向上したフォルム、さらにラグジュアリーになった仕上げ、そしてこれまでのフラッグシップ・モデル「Px8」を凌ぐ圧倒的なサウンドクオリティを会場でお確かめください。「VGP 2025 SUMMER」で「ヘッドホン大賞」、「金賞」をダブル受賞したプレミアム・ワイヤレスヘッドフォン「Px7 S3」や「Px8」、「Px7 S2e」との比較試聴も可能です。aptX Lossless / aptX Adaptive対応のスマートフォンやUSB-DAC機能を使った有線接続でのご試聴もできますので、ブース内のスタッフにお気軽にご要望ください。

さらに、「VGP 2025」で「イヤホン大賞」、「金賞」をダブル受賞したフラッグシップ完全ワイヤレスイヤフォン「Pi8」と、同じく「金賞」を受賞した「Pi6」もすべてのカラーバリエーションをご試聴、ご試着いただけますので、ぜひこの機会にご来場ください。Bowers & Wilkinsブースは、会場6階の「604」です。ブランドアンバサダー、デビッド・ベッカムの大型LEDバナーを目印にお越しください。

秋のヘッドフォン祭 2025 概要

開催日：2025年11月1日（土）

時間：11:00～18:30

会場：ステーションコンファレンス東京 5F・6F

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー

アクセス：JR東京駅日本橋口直結 新幹線日本橋口改札徒歩1分、八重洲北口改札徒歩2分

東京メトロ東西線大手町駅B8出口手前【サピアタワー連絡口】直結

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp

