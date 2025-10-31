マジョリカ マジョルカの孔雀ロングマスカラから目力アップしながら甘い雰囲気を演出できる「甘い黒」登場　～2025年11月21日（金）発売～

株式会社資生堂

マジョリカ マジョルカ　ラッシュエキスパンダー 孔雀ロング　BK900 ロゼブラック（王女）

　「かわいい」の扉をひらくメイクアップブランド「マジョリカ マジョルカ」は、”全方位ふさふさ美ロングまつげ”で目幅拡張が叶うマスカラ「ラッシュエキスパンダー 孔雀ロング」から、甘い雰囲気を演出できる黒の新色「BK900 ロゼブラック（王女）」【全1品 希望小売価格1,500円（税込1,650円）】を2025年11月21日（金）に発売します。



◆2025年2月に発売したトレンドの目幅拡張をマスカラ1本で実現する「ラッシュエキスパンダー 孔雀ロング」から新色が発売します。


◆今回発売する新色「BK900 ロゼブラック（王女）」は黒を基調にしながら、ほのかにピンクみを感じさせる絶妙な甘い黒で、目力をしっかりアップしながら、さりげない甘さを演出します。


◆独自開発「フルキャッチショートコーム」によりキワのまつげまで逃さずキャッチしてしっかり伸ばすことで、自然に目幅が拡張したような仕上がりを実現。孔雀の羽をひろげたような”全方位ふさふさ美ロングまつげ”が叶います。




《発売背景・商品特長》


　「マジョリカ マジョルカ」は目を大きくみせるためにアイシャドウやアイラインで「目幅拡張メイク」を工夫している生活者行動に着目し、2025年2月に「ラッシュエキスパンダー 孔雀ロング」を発売。トレンドの目幅拡張をマスカラ1本で実現するとして生活者に好評いただいています。その「孔雀ロング」から今回、新色を発売します。


　その背景として着目したのが、10～20代女性の「たまには雰囲気を変えたいけど、黒じゃないと目がぼんやりして盛れない」という意識です。そこで、黒を基調としながらも、ほのかにピンクみを感じさせる絶妙な甘い黒「BK900 ロゼブラック（王女）」を開発しました。目力をしっかりアップしながら、さりげない甘さを演出できる新色となっています。


　「ラッシュエキスパンダー 孔雀ロング」シリーズは、目頭や目尻のまつげまで逃さずキャッチする独自開発の「フルキャッチショートコーム」を採用。まつげ1本1本をしっかり伸ばしながらカールキープする「極軽スムース液EX」も配合しています。さらに、「ブラックファイバー」と「星型クリアファイバー」を配合することで、繊維がまつげにフィットし、毛先まで美しい超ロングな仕上がりと高発色を叶え、”全方位ふさふさ美ロングまつげ”を実現します。また、ウォータープルーフでありながら、お湯と洗顔料でオフできます。



《プロモーション》


　モデルには南 琴奈（みなみ ことな）さんを継続起用し、SNSを中心にプロモーションを展開します。「ラッシュエキスパンダー　孔雀ロング　BK900 ロゼブラック（王女）」の広告素材では、新色のニックネームでもある「王女」をテーマとした世界観で、”全方位ふさふさ美ロングまつげ”を表現しています。






【商品概要】


■商品名・容量・価格



マジョリカ マジョルカ　ラッシュエキスパンダー　孔雀ロング



＜マスカラ＞ 6g


希望小売価格


1, 500円(税込 1,650円)



【色調追加】


BK900 ロゼブラック （王女）






■商品特長


孔雀の羽をひろげたように、


ふんわりフサフサで上向きカール。


キワのまつげまで伸ばしつくすことで、目幅を拡張。


美しい長いまつげが長時間続くマスカラ



○まつ毛1本1本をしっかりのばしつくし、高発色します。


― 極軽スムース液EX


― ラッシュフィット成分配合


― 星型クリアファイバー＆ブラックファイバーW配合



○汗・皮脂・涙に強い！1日中にじまず、上向きカールを長時間キープ


※12時間仕上がり持続（カール・ロング・にじみのなさ）データ取得済み


（当社調べ。効果には個人差があります。）


― ウォータープルーフ


― カール記憶処方



○お湯と洗顔料でするんとオフ



○大事なまつ毛をケアする5 種の美容成分配合



【色調】








独自開発「フルキャッチショートコーム」



【ぐんぐんのばす！全方位ふさふさ美ロングまつ毛のつくり方】


●コームを容器の中で3回まわし、液を十分にからませます。


１.コイル面を、まつ毛の根もとにあて、持ち上げます。


２.コーム面を、まつ毛の根もとから毛先に向かって すーっととかしあげます。


〈ポイント〉


まつげの上で、コームを左右にジグザグ動かさず、ゆっくりとかすことで、 根もとから自然にのびたようなまつ毛に仕上がります。








■マジョリカ　マジョルカ　ブランドサイト


https://www.shiseido.co.jp/mj/?rt_pr=trt69


■マジョリカ　マジョルカ　公式Instagram


https://www.instagram.com/majolicamajorca.official/


■マジョリカ　マジョルカ　公式X


https://x.com/majolica_tweets


■マジョリカ　マジョルカ　公式Tik Tok　


https://www.tiktok.com/@majolicamajorca_official




▼ ニュースリリース


https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004082&rt_pr=trt69(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004082&rt_pr=trt69)



▼ 資生堂 企業情報


https://corp.shiseido.com/?rt_pr=trt69