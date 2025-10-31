【2025/11/1（土）～12/15（月）】finetrack TOKYO BASE限定「ポリゴンキャンペーン」非売品ネックウォーマーを進呈｜finetrack BRAND STORE

株式会社finetrack

株式会社finetrack （代表 金山洋太郎）は、2025年11月1日（土）から12月15日（月）まで、直営店 finetrack TOKYO BASE にて、独自素材「ファインポリゴン」を体感できるキャンペーン「ポリゴンキャンペーン」を開催いたします。

期間中、対象商品をご購入いただいたお客様に、非売品のポリゴン製ネックウォーマーを数量限定でプレゼントいたします。さらに11月24日（月）には、「ファインポリゴン」にふれながらオリジナルグッズを製作できる無料ワークショップ「ポリゴンで遊ぼう！！」を開催。finetrack ならではの「軽くて、あたたかい」体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

finetrack が独自開発した「ファインポリゴン」は、繊維と繊維の間に空気層を生み出す立体構造が特徴です。濡れても保温力が落ちにくく、軽量で持ち運びやすいため、登山やランニングはもちろん、日常の移動でも幅広く活用できます。

今回のキャンペーンでは、ポリゴンULシリーズやポリゴンアクトシリーズ、ポリゴンヘリオス、ポリゴンアクセサリーなどの対象商品をご購入のお客様へ、直営店限定・非売品の「ポリゴンネックウォーマー」を進呈いたします。落ち着いたチタンブラウンのカラーで、アウトドアから日常使いまで幅広くご利用いただける特別アイテムです。

キャンペーン概要

開催期間：2025年11月1日（土）～ 12月15日（月）

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

開催場所：finetrack TOKYO BASE

Google MAPで開く https://goo.gl/maps/ak4gcCxxMaNoWMbg8



対象商品：

ポリゴンULジャケット（通常カラー・直営店限定カラー Limited Bordeaux）

ポリゴンULパンツ／ポリゴンULベスト

ポリゴンアクトジャケット／フーディ／パンツ

ポリゴンヘリオス（リニューアルモデル）

ポリゴンアクセサリー（ミトン、テントシューズ 他）

プレゼント内容：ポリゴンネックウォーマー（非売品・数量限定）

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-96937/

また、11月24日（月）開催の無料ワークショップ「ポリゴンで遊ぼう！！」では、ポリゴンの残反を活用し「座布団」または「まくら」を製作予定。素材のあたたかさを実際に体感いただきながら、環境にもやさしい取り組みを体験できます。

ワークショップ概要「ポリゴンで遊ぼう！！」

開催日：2025年11月24日（月）

時間：第1部 13:00～14:30 ／ 第2部 16:00～17:30（各回 約90分）

会場：finetrack TOKYO BASE 1F ワークショップスペース

対象：一般（どなたでも参加可能）

定員：各回5名（先着順）

参加費：無料

講師：finetrack TOKYO BASE スタッフ

内容：

素材のおはなし（20分）：ポリゴンの仕組みやあたたかさの仕組みを解説

つくってみよう（60分）：残反を活用し、座布団または、まくらのワークショップ

完成＆お持ち帰り（10分）：記念撮影や感想シェア

イベントの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-95778/



お問い合わせ先

finetrack TOKYO BASE

東京都渋谷区神宮前6丁目13-8

03-6452-6084

11：00～20：00

https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase

関連情報

finetrack直営店 TOKYO BASEでは、アウトドアを安全・快適に楽しむための各種講習会や

イベントを開催しています。その他、イベント等の情報はWEB SITEよりご確認ください。

- finetrack 公式サイト： https://www.finetrack.com/- finetrack 【イベント情報】： https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/