【埼玉県、初出店！】11月21日（金）ららぽーと新三郷にLOWYAの実店舗がオープン！

株式会社ベガコーポレーション

この度、株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com/）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、2025年11月21日（金）に「LOWYAららぽーと新三郷店」をオープンいたします。埼玉県に初出店で、LOWYAの実店舗としては通算11店舗目の開業となります。

またオープンを記念して、店舗限定のLOWYAオリジナルノベルティをプレゼントをご用意しています。皆様のご来店をお待ちしております。

NEW STORE DATE

店舗名 ：LOWYAららぽーと新三郷店

オープン日：2025年11月21日（金）

住所 ：〒341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2階

営業時間：10:00-20:00 ※土・日・祝日は21:00まで営業

店舗面積（予定）：約290平方メートル

店舗情報：https://www.low-ya.com/stores/

OPEN記念イベントについて

オープンを記念して、税込3,000円以上商品を購入いただいた方に先着でLOWYAロゴ入りタンブラーをプレゼントいたします。

詳細は公式サイトを要チェック！

■開催期間：2025年11月21日（金）～2025年11月24日（月・祝）

■開催店舗：LOWYAららぽーと新三郷店

イベント情報はこちら :https://www.low-ya.com/stores/event/11-opening-tumbler

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして2004年に福岡で産声をあげ、今年で21年を迎えます。

事業スタートから2023年までの間は、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、2023年から福岡、大阪、名古屋、横浜、東京、広島、茨木（大阪）、静岡など、全10店舗の実店舗をオープンしています。

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。

その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者がすべて目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は200万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2025年8月には累計50万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式サイト https://www.low-ya.com/

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom